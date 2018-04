Bassano-Amatori | 3 a 3 nel primo tempo

infovercelli24

: VIDEO - Marco Motaran, Hockey Club Amatori Vercelli, alla vigilia della trasferta di Bassano. Intervista di Paolo G… - vercelliwebtv : VIDEO - Marco Motaran, Hockey Club Amatori Vercelli, alla vigilia della trasferta di Bassano. Intervista di Paolo G… - vercelliwebtv : VIDEO - Marco Motaran (Hockey Club Amatori Vercelli) alla vigilia della semifinale di andata play off di Lega A 2 c… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Finisce 3 a 3 ildi, valevole per i play off verso la A1. La squadra di Marzella , in vantaggio, , dunque, confortata da un folto gruppo di tifosi vercellesi, se la sta ...