Basket | 25a giornata Serie A 2018 | Cantù sbanca Bologna Randy Culpepper affonda la

oasport

: #LBASerieA Cantù sbanca Bologna. Decide un tiro di Culpepper nel finale - OA_Sport : #LBASerieA Cantù sbanca Bologna. Decide un tiro di Culpepper nel finale - Universobet : Basket, Serie A: i pronostici della 25a giornata - xRAM1REZx : La consueta preview sulla 25a giornata della serie A di basket nazionale del 7-8 Aprile 2018:… -

(Di sabato 7 aprile 2018) L’anticipo della 25adellaA premia la Red October, che hato il PalaDozza battendo la Virtusper 83-88. Un colpo fondamentale in ottica playoff per la squadra lombarda, che in questo modo ha agganciato in classifica proprio le V nere, oramai completamente riassorbite dalle inseguitrici. A decidere è stato, autore di 15 punti ma soprattutto di un canestro di importanza capitale per risolvere la partita nel finale. Il protagonista dell’avvio di partita, invece, vestiva la casacca bolognese: è Filippo Baldi Rossi, protagonista di 9 punti nel primo quarto grazie ai qualiha contenuto la foga iniziale dei canturini. Il problema della Virtus, però, è stato la transizione difensiva, conche troppo spesso ha potuto usufruire di ampi spazi in contropiede. La Red October è così volata sul +7, prima che i padroni di casa ...