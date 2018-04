: Bari, custodiva 80 kg di droga e armi: arrestato dai carabinieri #bari - MediasetTgcom24 : Bari, custodiva 80 kg di droga e armi: arrestato dai carabinieri #bari - rep_bari : Bari, custodiva armi da guerra e 80 chili di droga in casa e nell'auto: arrestato 53enne [news aggiornata alle 08:4… - Trmtv : A Modugno (BA) custodiva 80 kg di droga e armi, arrestato dai carabinieri -

I Carabinieri del comando provinciale dihannoun 53enne che deteneva oltre 80 kg didi vario genere, un fucile d'assalto di fabbricazione americana e una pistola.sono state rinvenute nell'auto, in casa e in altri locali a disposizione dell'uomo a Modugno, in provincia di. I militari hanno sequestrato 70 kg di marijuana, 6 kg di cocaina purissima, 8 kg di hashish e 2 kg di eroina. Una volta immessa sul mercato, laavrebbe fruttato diversi milioni di euro.(Di sabato 7 aprile 2018)