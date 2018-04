Banca di Piacenza : arriva il primo conto corrente per gli animali domestici : Una notizia davvero simpatica ma che agli occhi di molti è risultata assurda: è arrivato il primo conto corrente in italia dedicato interamente agli animali domestici. Il merito è della Banca di Piacenza, che ha intitolato la novità 'Amici fedeli'. La Banca ha ideato un conto corrente cointestato con il padrone che darà a quest'ultimo alcune agevolazioni per la cura del proprio animale domestico. Una novità che è stata ben accettata da alcuni, ...

