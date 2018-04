Balle Spaziali | Marco Travaglio smonta tre fake news | dal leghismo di Claudio Amendola

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 aprile 2018) E’ vero che, attore da sempre di sinistra, si è iscritto alla Lega di Matteo Salvini? In secondo luogo, è vero che Silvio Berlusconi è ormai riabilitato e può scorrazzare liberamente nel campo politico come se non fosse stato condannato in via definitiva per frode fiscale? Infine, è vero che il Pd non può far altro che stare all’opposizione perché così vogliono i suoi elettori? Questa settimanaqueste treper il 21esimo appuntamento di, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft. Su piattaforma e app di Loft sono disponibili, sempre in abbonamento, anche le 20 puntate delle scorse settimane. L'articolotre: daldiall’opposizione forzata del Pd proviene da Il Fatto Quotidiano.