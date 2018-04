Ballando con le stelle | Giovanni Ciacci fa un annuncio “scandaloso”

lanostratv

: Ballando con le Stelle ha superato C’è Posta Per Te negli ascolti di Sabato. E oggi è 1 Aprile. - trash_italiano : Ballando con le Stelle ha superato C’è Posta Per Te negli ascolti di Sabato. E oggi è 1 Aprile. - ThomasOfficial : “Non dimostro il mio amore con un bacio, lo dimostro ballando” -Fred Astaire ?? - Ballando_Rai : A #BallandoConLeStelle scende in pista la bellezza con #RaoulBova e @RocioMMorales ?????? -

(Di sabato 7 aprile 2018): l’sui social prima dicon leLa nuova edizione dicon le, in quanto a polemiche, sembra non aver nulla da invidiare a quella andata in onda l’anno scorso., lungamente corteggiato dalla padrona di casa, sembra essere in assoluto uno dei concorrenti più discussi di quest’anno. Il motivo, come potrete ben immaginare, è legata alla scelta della produzione di farlo ballare in coppia con un uomo. Ivan Zazzaroni, ma anche altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, hanno storto un po’ il naso di fronte alla coppia inedita per il programma. In molti hanno fortemente protestato sul web e la risposta di, sui social, non è di certo tardata ad arrivare. E scandaloso tango sarà … questa sera. Ha scritto il concorrente dicon le, annunciando che ...