Ballando con le Stelle | c’è sempre feeling tra Albano e Romina | intervista e ballo

Ballando con le stelle 13 – Quinta puntata del 7 aprile 2018. Albano e Romina ballerini per una notte. : Quinta puntata, il giro di boa, con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Ascolti discreti, con una media tra il 18 e il 19% di share. Ballando con le stelle 2018 […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Quinta puntata del 7 aprile 2018. Albano e Romina ballerini per una notte. sembra essere il primo ...

Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale/ Si commuove e conquista la giuria (Ballando con le Stelle 2018) : Nathalie Guetta e la sua avventura a Ballando con le Stelle 2018 al fianco del maestro Simone Di Pasquale: "Per migliorare e trovare il ritmo ci vorrebbe un miracolo".(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:58:00 GMT)

GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI/ La risposta agli avvocati di Tavares (Ballando con le Stelle 2018) : GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI, la rivalsa vien danzando: pronti al recupero dopo la percedente performance non proprio ottimale; (Ballando con le Stelle 2018).(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:42:00 GMT)

GIARO GIARRATANA E LUCREZIA LANDO/ La critica di Zazzaroni : "È un tango snaturato" (Ballando con le stelle) : GIARO GIARRATANA e LUCREZIA LANDO dopo l'esibizione di "Welcome to the jungle” a ritmo di Samba, la coppia ci riprova: cosa faranno per stupire la giuria? (BalLANDO con le stelle)(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:30:00 GMT)

MASSIMILIANO MORRA E SARA DI VAIRA/ Lei lo difende : "La Lucarelli non sa niente" (Ballando con le Stelle 2018) : MASSIMILIANO MORRA e SARA Di VAIRA sono ancora in gara a Ballando con le Stelle 2018. L'attore, ancora segnato dal grave incidente in auto, deve recuperare punti in classifica.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:00:00 GMT)

CESARE BOCCI E ALESSANDRA TRIPOLI/ Il giallo del dietro le quinte (Ballando con le Stelle 2018) : CESARE BOCCI e ALESSANDRA TRIPOLI sono una delle coppie meglio affiatate di Ballando con le Stelle 2018. Ma l'attore ha un po' deluso le aspettative nell'ultima puntata.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:41:00 GMT)

AKASH KUMAR E VEERA KINNUNEN/ La "frecciatina" di Selvaggia Lucarelli (Ballando con le stelle 2018) : AKASH KUMAR e VEERA KINNUNEN continuano a gareggiare a Ballando con le stelle 2018. La partecipazione del modello è pero messa in discussione dalle recenti critiche. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:25:00 GMT)

Amedeo Minghi e Samanta Togni/ Lui balla e la giuria grida al miracolo (Ballando con le stelle 2018) : Amedeo Minghi e Samanta Togni si esibiranno questa sera a ballando con le stelle, portando una grande sorpresa. La coppia si troverà ancora a rischio eliminazione?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:04:00 GMT)

CAROLYN SMITH/ La lotta contro "l'intruso" senza perdere il sorriso (Ballando con le stelle 2018) : CAROLYN SMITH ha ripreso a combattere con il tumore, che già l'aveva colpita due anni fa. Ma la giudice di Ballando con le stelle non perde il sorriso...(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:42:00 GMT)