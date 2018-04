Ballando con le stelle 2018 Diretta | Al Bano e Romina Power ospiti | nuove polemiche per

Ballando con le Stelle | Quinta puntata 7 aprile 2018 | Diretta dalle 20.35 : Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, torna questa sera in Diretta su Raiuno dalle 20.35. Questa sera ballerini per una notte saranno Albano e Romina Power. TvBlog seguirà la puntata in livebloggingBallando con le Stelle 2018, i concorrentiprosegui la letturaBallando con le Stelle | Quinta puntata 7 aprile 2018 | Diretta dalle 20.35 pubblicato su TVBlog.it 07 aprile 2018 15:52.

CAROLYN SMITH/ La lotta contro "l'intruso" senza perdere il sorriso (Ballando con le stelle 2018) : CAROLYN SMITH ha ripreso a combattere con il tumore, che già l'aveva colpita due anni fa. Ma la giudice di Ballando con le stelle non perde il sorriso...(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:42:00 GMT)

Cristina Ich e Luca Favilla/ "Tra noi c'è chimica e si vede" (Ballando con le stelle 2018) : Cristina Ich e Luca Favilla proseguono il loro positivo percorso a Ballando con le stelle, come confermato dalla modella rumena in un'intervista a Diva e donna.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 14:05:00 GMT)

AMEDEO MINGHI E SAMANTA TOGNI/ La coppia è a rischio eliminazione? (Ballando con le stelle 2018) : AMEDEO MINGHI e SAMANTA TOGNI si esibiranno questa sera a Ballando con le stelle, portando una grande sorpresa. La coppia si troverà ancora a rischio eliminazione?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 14:04:00 GMT)

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando/ Video - dopo "Welcome to the jungle” ci riprovano (Ballando con le stelle) : Giaro Giarratana e Lucrezia Lando dopo l'esibizione di "Welcome to the jungle” a ritmo di Samba, la coppia ci riprova: cosa faranno per stupire la giuria? (BalLando con le stelle)(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 14:01:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018/ Diretta : tango scandaloso per Giovanni Ciacci! Al Bano e Romina Power ospiti : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 7 aprile, con la quinta puntata. Al Bano Carrisi e Romina Power sono i ballerini per una notte, chi sarà eliminato?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:50:00 GMT)

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ Troppo bravi? Manca l'effetto sorpresa (Ballando con le Stelle 2018) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli sono una delle coppie meglio affiatate di Ballando con le Stelle 2018. Ma l'attore ha un po' deluso le aspettative nell'ultima puntata.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:06:00 GMT)

Ballando con le stelle : Giovanni Ciacci fa un annuncio “scandaloso” : Giovanni Ciacci: l’annuncio sui social prima di Ballando con le stelle La nuova edizione di Ballando con le stelle, in quanto a polemiche, sembra non aver nulla da invidiare a quella andata in onda l’anno scorso. Giovanni Ciacci, lungamente corteggiato dalla padrona di casa, sembra essere in assoluto uno dei concorrenti più discussi di quest’anno. Il motivo, come potrete ben immaginare, è legata alla scelta della produzione ...

IVAN ZAZZARONI/ Dopo le polemiche - darà un voto positivo a Giovanni Ciacci? (Ballando con le stelle 2018) : IVAN ZAZZARONI torna nella giuria di Ballando con le stelle 2018 al fianco dei colleghi Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:31:00 GMT)

ROBOZAO/ Qual è il suo vero scopo a Ballando con le stelle? Non la danza! : ROBOZAO, il terzo conduttore di Ballando con le stelle 2018, torna al fianco di Milly Carlucci e Paolo Belli con nuovi balli, interviste e tanto divertimento.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Eleonora Giorgi e Samuel Peron/ La coppia spera nel ripescaggio (Ballando con le Stelle 2018) : Eleonora Giorgi e Samuel Peron sono stati eliminati dalla gara di Ballando con le Stelle 2018 nella scorsa puntata. L'attrice confida nel ripescaggio per tornare in gara. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 10:16:00 GMT)

MILLY CARLUCCI/ Riparte dopo il commovente saluto a Fabrizio Frizzi (Ballando con le stelle 2018) : MILLY CARLUCCI torna stasera alla guida di Ballando con le stelle 2018: archiviato il commovente saluto all'amico Fabrizio Frizzi, è giunto il momento di nuove sorprese.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:56:00 GMT)

Giovanni Ciacci a Blogo : La mia esperienza a Ballando con Raimondo in un team di serie A : Quinto step stasera della lunga avventura dell'edizione 2018 di Ballando con le stelle. Ospiti della serata Albano e Romina Power impegnati in un sensualissmo ballo oltre che protagonisti di una esibizione canora su un pezzo celebre del loro repertorio, mentre ospite qui oggi su TvBlog è uno dei protagonisti dello show del sabato sera del primo canale della televisione pubblica: Giovanni Ciacci. Con lui parleremo di questa esperienza a ...

Ballando con le stelle del 7 aprile - anticipazioni : Al Bano e Romina balleranno insieme : ... Francisco Porcella surfista " Anastasia Kuzmina; l'attrice Stefania Rocca " Marcello Nuzio ; Gessica Notaro salita agli onori della cronaca per lo sfregio con l'acido subito dall'ex " Stefano ...