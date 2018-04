BALLANDO CON LE STELLE 2018 Diretta | Al Bano e Romina Power ballerini per una notte | chi

Akash Kumar e Veera Kinnunen/ Nuova lite con Selvaggia Lucarelli? (BALLANDO CON le stelle 2018) : Akash Kumar e Veera Kinnunen continuano a gareggiare a Ballando con le stelle 2018. La partecipazione del modello è pero messa in discussione dalle recenti critiche. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:49:00 GMT)

SELVAGGIA LUCARELLI/ Dalle polemiche con Raoul Bova all'affondo di Silvia Provvedi (BALLANDO CON le stelle) : SELVAGGIA LUCARELLI sarà giudice questa sera a Ballando con le stelle 2018: le recenti polemiche con Raol Bova e con Silvia Provvedi, fidanzata di Fabrizio Corona.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:45:00 GMT)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ “Godetevi lo scandaloso tango!” - la provocazione (BALLANDO CON le stelle) : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro: “Godetevi lo scandaloso tango!”, la provocazione dell'esperto di moda di "Detto Fatto" che replica a Lando Buzzanca (Ballando con le stelle).(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:18:00 GMT)

BALLANDO CON le stelle 2018 - Al Bano e Romina Power ballerini per una notte : Nella quinta puntata di Ballando con le stelle, Milly Carlucci chiama due super ospiti come ballerini per una notte, ovvero una delle coppie artistiche più amate dal pubblico italiano e internazionale: Al Bano e Romina Power.

NATHALIE GUETTA E SIMONE DI PASQUALE/ "Per migliorare ci vorrebbe un miracolo" (BALLANDO CON le stelle 2018) : NATHALIE GUETTA e la sua avventura a Ballando con le stelle 2018 al fianco del maestro SIMONE Di PASQUALE: "Per migliorare e trovare il ritmo ci vorrebbe un miracolo".(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 06:20:00 GMT)

Eleonora Giorgi - BALLANDO CON le stelle / Sono venuta a Ballando dopo aver perso il mio cane (Sabato Italiano) : L'attrice Eleonora Giorgi vuole farsi trovare preparata in casa di ripescaggio a Ballando con le stelle. Prima di fare la sua comparsa nella nuova puntata, sarà ospite di Sabato Italiano. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 05:53:00 GMT)

BALLANDO CON le stelle 13 – Quinta puntata del 7 aprile 2018. Albano e Romina ballerini per una notte. : Quinta puntata, il giro di boa, con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Ascolti discreti, con una media tra il 18 e il 19% di share. Ballando con le stelle 2018 […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Quinta puntata del 7 aprile 2018. Albano e Romina ballerini per una notte. sembra essere il primo ...

BALLANDO CON le stelle - Milly Carlucci contro Maria De Fillipi. Maurizio Costanzo : 'Basta - la Rai non è autorizzata' : La guerra degli ascolti tra Rai e Mediaset arriva in casa Costanzo-De Filippi. Sul banco degli imputati c'è la sarabanda di ospiti vip chiamati da Milly Carlucci a Ballando con le stelle , su Raiuno, ...

BALLANDO CON le stelle - Alba Parietti : "Polemica su Ciacci e Todaro? Senza di me qualcosa se lo devono inventare" : Ad un anno dalla partecipazione a Ballando con le stelle, Alba Parietti torna a parlare della sua avventura come concorrente nello show del sabato sera di Raiuno.Se all’epoca tutta l’attenzione era rivolta su di lei e Giuliana De Sio, il tema di discussione principale di questa edizione è al contrario la coppia tutta al maschile formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro.prosegui la letturaBallando con le stelle, Alba Parietti: ...

Al Bano e Romina tornano insieme in tv - a BALLANDO CON le stelle del 7 aprile contro Amici di Maria De Filippi : Per la quinta puntata di Ballando con le stelle, Al Bano e Romina tornano insieme in tv con una nuova sfida: saranno "ballerini per una notte" nello show del sabato sera di Milly Carlucci, in onda il 7 aprile in prima serata su Rai1. Per una delle coppie artistiche più amate dal pubblico italiano, il talent rappresenta una sfida inedita: i due si caleranno nei panni di ballerini nella balera del Foro Italico di Roma, danzando per la prima ...