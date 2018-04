Ballando con le stelle 2018 | Al Bano e Romina Power ballerini per una notte

Al Bano e Romina Power - ballerini per una notte/ Tornano insieme per un ultimo baallo (Ballando con le stelle) : Al Bano e Romina Power saranno ballerini per una notte nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2018. Il ritorno dopo il tour insieme in tutto il mondo.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:03:00 GMT)

Eleonora Giorgi - Ballando con le stelle / Sono venuta a Ballando dopo aver perso il mio cane (Sabato Italiano) : L'attrice Eleonora Giorgi vuole farsi trovare preparata in casa di ripescaggio a Ballando con le stelle. Prima di fare la sua comparsa nella nuova puntata, sarà ospite di Sabato Italiano. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 05:53:00 GMT)

Ballando con le stelle 13 – Quinta puntata del 7 aprile 2018. Albano e Romina ballerini per una notte. : Quinta puntata, il giro di boa, con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Ascolti discreti, con una media tra il 18 e il 19% di share. Ballando con le stelle 2018 […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Quinta puntata del 7 aprile 2018. Albano e Romina ballerini per una notte. sembra essere il primo ...

Ballando con le stelle - Milly Carlucci contro Maria De Fillipi. Maurizio Costanzo : 'Basta - la Rai non è autorizzata' : La guerra degli ascolti tra Rai e Mediaset arriva in casa Costanzo-De Filippi. Sul banco degli imputati c'è la sarabanda di ospiti vip chiamati da Milly Carlucci a Ballando con le stelle , su Raiuno, ...

Ballando con le stelle - Alba Parietti : "Polemica su Ciacci e Todaro? Senza di me qualcosa se lo devono inventare" : Ad un anno dalla partecipazione a Ballando con le stelle, Alba Parietti torna a parlare della sua avventura come concorrente nello show del sabato sera di Raiuno.Se all’epoca tutta l’attenzione era rivolta su di lei e Giuliana De Sio, il tema di discussione principale di questa edizione è al contrario la coppia tutta al maschile formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro.prosegui la letturaBallando con le stelle, Alba Parietti: ...

Al Bano e Romina tornano insieme in tv - a Ballando con le stelle del 7 aprile contro Amici di Maria De Filippi : Per la quinta puntata di Ballando con le stelle, Al Bano e Romina tornano insieme in tv con una nuova sfida: saranno "ballerini per una notte" nello show del sabato sera di Milly Carlucci, in onda il 7 aprile in prima serata su Rai1. Per una delle coppie artistiche più amate dal pubblico italiano, il talent rappresenta una sfida inedita: i due si caleranno nei panni di ballerini nella balera del Foro Italico di Roma, danzando per la prima ...

Giuliana De Sio/ Video - "A Ballando con le stelle mi sono sentita abusata - camerino distrutto? Ecco come andò" : Giuliana De Sio, intervistata da Francesca Fagnani per la trasmissione Belve ha raccontato la sua esperienza a Ballando con le stelle e commentato il cinema di oggi.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:55:00 GMT)

Ballando con le stelle - Giuliana De Sio : "Il camerino distrutto idea degli autori - non li perdono" : Solo un anno fa, in questo periodo, Ballando con le stelle cavalcava l'onda di una Giuliana De Sio al centro delle polemiche dell'edizione 2017 del talent di Raiuno condotto da Milly Carlucci. A dodici mesi di distanza, mentre la nuova edizione si deve "accontentare" dello pseudo scandalo di Giovanni Ciacci che balla con un uomo e delle critiche di Ivan Zazzaroni, l'attrice ha ricordato l'esperienza davanti a Francesca Fagnani, di cui è ...