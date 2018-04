Bahrain | pole di Vettel! Prima fila Ferrari Hamilton parte 9°

Formula uno - Bahrain : Vettel in pole - prima fila tutta Ferrari : prima fila tutta Ferrari nel Gran Premio del Bahrain , secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sebastian Vettel ha conquistato la pole position con il tempo di 1'27'958 davanti al compagno di ...

Gp Bahrain - pole Vettel davanti a Kimi : 18.15 Dominio Ferrari e pole di Vettel nelle qualifiche del Gp del Bahrain. Il tedesco 'sorpassa'il compagno di team Raikkonen nell'ultimo giro utile. Dietro le rosse ci sono le Mercedes con Bottas che si mette davanti a Hamilton.Il britannico, oltretutto, perde 5 posizioni in griglia per la sostituzione del cambio. Quinto tempo per Ricciardo, poi Gasly a un secondo di margine. Verstappen è la vittima eccellente della Q1.L'olandese sbaglia ...