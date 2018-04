Avellino | era già fuori uso l' autovelox incendiato sul raccordo

Serie B Avellino - esonerato Novellino : panchina a Foscarini : Avellino - L' Avellino ha esonerato l'allenatore Walter Alfredo Novellino . Al suo posto, fino alla conclusione della stagione in corso, la società bianco-verde ha ingaggiato Claudio Foscarini , 59 ...

