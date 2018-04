Attività fisica | meglio una banana di uno sport drink | è antinfiammatoria e riduce stress

Effetti dell’Attività fisica sulle funzioni cognitive delle persone con sclerosi multipla : Un gruppo di esperti italiani della sclerosi multipla ha valutato l’effetto dell’attività fisica sull’astenia e sulle funzioni cognitive. I risultati hanno dimostrato che l’attività fisica determina miglioramenti di questi sintomi e che deve essere incoraggiata anche nei malati che riportano un’intensa fatica cronica. Coghe e colleghi, nell’introduzione dell’articolo, ricordano che relativamente poche ricerche hanno valutato l’effetto ...

Salute : Vita lunga? Lo predice l'app che studia l'Attività fisica. : Roma, 30 mar. , AdnKronos Salute, - Sapere esattamente quando lasceremo questo mondo è la domanda 'delle domande' dalla notte dei tempi. Ora prova a rispondere l''app' Gero, sviluppata dal Moscow Institute of Physics and Technology. l'applicazione, gratuita, sostiene di ...

Disturbi del basso tratto urinario : lo stare seduti e l’inAttività fisica possono aumentarne il rischio : stare seduti a lungo e una bassa attività fisica sono collegati allo sviluppo di Disturbi del basso tratto urinario (LUTS), secondo uno studio condotto su 69.795 uomini coreani di mezza età e pubblicato sulla rivista medica BJU International. Un team guidato dai ricercatori del Kangbuk Samsung Hospital, in Corea del Sud, ha scoperto che il tasso di incidenza dei Disturbi del basso tratto urinario – che si riferiscono a Disturbi nel riempimento ...

Fitbit Ace - lo smartband che stimola i bambini all'Attività fisica e fa da parental control : ... badato, quindi, agli adulti, è il momento di attenzionare i pargoli, con una smartband , la Fitbit Ace , destinata a combattere la pericolosa piaga dell'obesità infantile nel mondo occidentale. ...

TOSCANA TERRA DI SPORTIVI : UN TOSCANO SU QUATTRO FA Attività FISICA : ... , ai consumi per eventi e manifestazioni sportive che, nel 2016, hanno portato quasi 3 milioni e mezzo di toscani a staccare un ingresso per spettacoli SPORTIVI e un volume di affari superiore a 200 ...

Un video game per fare Attività fisica adatta a sclerosi multipla : Monza, 15 mar. , askanews, Un'innovativa soluzione high-tech che consente alle persone che vivono con la sclerosi multipla di poter effettuare l'attività fisica adattata , AFA, direttamente da casa: ...

La Marca capofila del progetto per l'integrazione dell'Attività fisica per persone con disabilità : 'La nostra vicinanza al mondo del CIP è già testimoniata da un precedente programma di supporto attraverso forme di contribuzione per l'avvio all'attività agonistica di persone con disabilità, ma ...

Con l’Attività fisica 7 anni di vita in più : Con l’attività fisica 7 anni di vita in più – Fare sport o anche passeggiate a passo veloce è un toccasana per la salute. Lo ribadiscono... L'articolo Con l’attività fisica 7 anni di vita in più proviene da Roma Daily News.

Empagliflozin nello scompenso cardiaco cronico : studio indaga sulla possibilità di fare Attività fisica : Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) hanno annunciato oggi l’estensione del loro programma di studi clinici su Empagliflozin nello scompenso cardiaco cronico. Partiranno, infatti, gli studi EMPERIAL che valuteranno l’effetto di Empagliflozin sulla capacità di svolgere attività fisica e sui sintomi dello scompenso cardiaco. Si tratta di due studi di Fase III, che valuteranno l’effetto di 12 settimane di terapia con ...

OMS : scarsa Attività fisica per 81% degli adolescenti un pericolo per la salute : Abbiamo già ricordato tante volte come l’aumento continuo e costante del numero di persone in sovrappeso e obese stia crescendo a livello globale, tanto da rendere i chili di troppo uno dei problemi maggiori di salute pubblica dei prossimi decenni, considerate le patologie che sono correlate a questo problema e che comprendono, purtroppo, malattie cardiovascolari, cancro e diabete. La soluzione al problema è da trovare in una dieta ...

Salute - Oms : SOS Attività fisica - insufficiente per l’81% degli adolescenti : L’81% degli adolescenti tra 11 e 17 anni fa poca attività fisica, con effetti negativi sulla Salute: i giovani incorrono in tal modo in un rischio di morte maggiore del 20-30%. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione mondiale della Sanità in un report, nel quale si spiega che l’inattività fisica è un fattore chiave per lo sviluppo di patologie cardiovascolari, diabete e cancro. L'articolo Salute, Oms: SOS attività fisica, ...