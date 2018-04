Atletica | l’Italia si mette in marcia | Eleonora Giorgi vince a Podebrady | Antonella

Atletica - l’Italia si mette in marcia : Eleonora Giorgi vince a Pontebrady - Antonella Palmisano seconda a Rio Maior : Ottimo sabato per l’Italia di Atletica leggera che ha saputo mettersi in luce nelle prove di marcia. Eleonora Giorgi ha vinto la 20km di Podebrady (Repubblica Ceca), tradizionale appuntamento internazionale. La 28enne lombarda ha dettato il passo dall’inizio alla fine imponendosi in 1h28:49: si tratta del suo miglior tempo nelle ultime due stagioni. Dopo aver completato i primi cinque chilometri in 22:04, l’azzurra è transitata ...

Atletica - Olimpiadi Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia e i giovani in rampa di lancio. Tamberi e Palmisano le certezze - si sogna con la figlia di Fiona May : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è già partita, l’Italia dell’Atletica leggera proverà a essere protagonista ma la situazione non è certamente delle più rosee: il nostro movimento è in grande crisi, i risultato stentano ad arrivare e si fatica a vedere la luce in fondo al tunnel. L’obiettivo è quantomeno quello di conquistare una medaglia dopo il pesantissimo zero di Rio 2016 ma le prestazioni viste agli ultimi ...

LIVE Atletica - Mondiali Indoor 2018 in DIRETTA : sfida Manyonga-Lawson - che battaglia sui 60m. Bongiorni in semifinale nei 60. L’Italia ci prova con Folorunso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. Oggi venerdì 2 marzo è in programma la seconda giornata della rassegna iridata, a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano quattro titoli. Imperdibile sfida sui 60m femminile con Dafne Schippers che proverà a battere Marie Josee Ta Lou ed Elaine Thompson, appassionante duello nel lungo maschile tra Luvo Manyonga e Jarrion Lawson, attesa per Gong Lijiao nel ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – L’Italia si affida a Fabrizio Donato e Alessia Trost : le medaglie sembrano lontane : L’Italia sarà presente con una pattuglia ridotta ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera, in programma a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1° al 4 marzo. Tredici azzurri proveranno a mettersi in luce in una rassegna iridata che si preannuncia di elevato livello. Senza mezzi termini: le speranze di medaglia della nostra Nazionale sono davvero ridotte al lumicino. La carta migliore è quella dell’infinito capitano Fabrizio Donato che a ...

Atletica - Mondiali Indoor Birmingham 2018 : l’elenco dei 10 convocati dell’Italia alla rassegna iridata. Squadra capitanata da Fabrizio Donato : Il Direttore Tecnico dell’Alto Livello Elio Locatelli ha reso noto l’elenco dei convocati per i Campionati del Mondo Indoor in programma a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1° al 4 marzo. L’Italia in occasione della rassegna iridata sarà rappresentata da 10 atleti (4 uomini e 6 donne) guidati dal bronzo olimpico del salto triplo Fabrizio Donato che, domenica scorsa ad Ancona, si è tolto la soddisfazione di conquistare il suo 23° ...

Atletica - Larissa Iapichino : la figlia d’arte che fa sognare l’Italia. Dai geni di mamma Fiona May per volare lontano : L’Italia dell’Atletica leggera prova a destarsi dal torpore e dalle difficoltà delle ultime stagioni in cui tra Olimpiadi e Mondiali abbiamo raccolto davvero molto poco (solo il bronzo iridato di Antonella Palmisano nella 20km di marcia). Ad aumentare l’ottimismo in casa azzurra è un piccolo fenomeno dai geni garantiti: la figlia di Fiona May e Gianni Iapichino. Larissa sta letteralmente incantando e nel giro di due settimane è ...