Atalanta | Gasperini | ' Punto importante | crediamo all' Europa'

Serie A Atalanta - Gasperini : «Punto da non sottovalutare» : FERRARA - "Non è stata una battuta d'arresto, fare risultato a Ferrara è difficile per tutti di questi tempi" . Il tecnico dell' Atalanta , Gasperini , commenta così il pareggio in casa della Spal , a ...

Spal-Atalanta - Gasperini : 'L'obiettivo Europa League? Il campionato è ancora lungo' : ... intanto - dopo il novantesimo - l'allenatore Gian Piero Gasperini ha parlato così analizzando la prestazione odierna ai microfoni di Sky Sport: "Non è stata una battuta d'arresto per noi, non la ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Demeriti nostri nei loro gol» : BERGAMO - "Abbiamo fatto una buona gara. Non tutti i giocatori erano lucidi. Abbiamo avuto anche delle opportunità per andare in rete" . Così il tecnico dell' Atalanta , Gasperini , al termine della ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Commessi troppi errori» : BERGAMO - "Abbiamo fatto una buona gara. Non tutti i giocatori erano lucidi. Abbiamo avuto anche delle opportunità per andare in rete" . Così il tecnico dell' Atalanta , Gasperini , al termine della ...

Atalanta-Sampdoria - dalle 18.30 La Diretta Gasperini punta l'Europa : Atalanta e Sampdoria si sfidano in una partita che potrebbe riavvicinare sensibilmente i bergamaschi all'Europa se dovessero riuscire a battere la squadra guidata da Giampaolo oggi a Bergamo. I ...

Gasperini : 'Atalanta - niente tabelle di marcia' : ZINGONIA - L' Atalanta si appresta a ospitare la Sampdoria nel recupero casalingo di martedì dell'ottava giornata con tre punti di vantaggio e il settimo posto in solitario: ' Quella di Giampaolo è ...

Atalanta - domani recupero contro la Samp. Gasperini : “fare tabelle non serve” : L’Atalanta si appresta a ospitare la Sampdoria nel recupero casalingo di martedì dell’ottava giornata con tre punti di vantaggio e il settimo posto in solitario: “Quella di Giampaolo è una squadra che ha dimostrato di avere valori importanti per quasi tutto il campionato – osserva l’allenatore Gian Piero Gasperini -. Anche col Chievo ha disputato un primo tempo molto buono prima della rimonta. Non sarà come ...

Atalanta : Gasperini - inizia minicampionato : ANSA, - ZINGONIA , BERGAMO, , 02 APR - L'Atalanta si appresta a ospitare la Sampdoria nel recupero casalingo di martedì dell'ottava giornata con tre punti di vantaggio e il settimo posto in solitario: ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Tre passi verso l'Europa» : BERGAMO - "Abbiamo fatto tre punti importanti per l'Europa, era una partita difficile contro una squadra in difficoltà. Ma non semplice da battere, come abbiamo visto " . Così il tecnico dell' ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Per l'Europa lotta con Fiorentina e Samp» : "Mancano 10 partite e può succedere ancora di tutto - ha spiegato l'allenatore nerazzurro a Sky Sport - La tripletta di Ilicic? È un giocatore importante per noi, ha lucidità, piede e tecnica. A ...

Juventus-Atalanta - Gasperini : “orgogliosi della nostra partita” : “Chiaramente il tasso tecnico della Juve è altissimo, tra i migliori al mondo. Ma noi dobbiamo essere orgogliosi di questa partita: abbiamo giocato con personalità, facendo a lungo il gioco. Peccato per il primo gol, subito in un momento favorevole per noi. Polemiche per il turn-over? Abbiamo giocato talmente tante partite che le abbiamo affrontante tutte con grande dignità e senza fare piagnistei”. Così Gian Piero Gasperini dopo la ...

Atalanta - Gasperini : "Dobbiamo essere orgogliosi di come abbiamo giocato" : Il tecnico ha poi dichiarato: 'Chiaramente il tasso tecnico della Juve è altissimo, tra i migliori al mondo. Peccato per il primo gol subito in un momento favorevole per noi. Polemiche per il ...

Juventus-Atalanta 2-0 - la squadra di Allegri scappa a +4 dal Napoli : partita coraggiosa per gli uomini di Gasperini ma non basta [FOTO] : 1/25 AFP/LaPresse ...

Probabili formazioni Juventus-Atalanta : Allegri cambia modulo - Gasperini recupera due titolari : Notizie sul tema Juventus-Atalanta in diretta tv, orario e streaming gratis: dove vedere la partita di recupero oggi 14 marzo Calciomercato Juventus, per Cristante si fa dura: Marotta vira su altri ...