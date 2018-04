Astronomia | i tornado solari? Non esistono | si tratta di una illusione ottica

meteoweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018) Inon, o meglio, non dovrebbero chiamarsi così. E’ la conclusione a cui è giunto un gruppo di ricercatori dell’Università di Glasgow, di Tolosa dell’Osservatorio di Parigi e dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca. Secondo lo studio realizzato dal team, queste strutture formate da plasma magnetizzato in apparente rotazione velocissima, e quindi simili nell’aspetto alle trombe d’aria terrestri, in realtà non ruotano affatto. Sarebbero quindi state erroneamente definite, spiega Global Science. La causa? Una sorta diderivata dal fatto che le osservazioni compiute fino oggi si sono basate su immagini a due dimensioni. Come quelle prodotte dallo strumento Aia montato del Solar dynamics observatory della Nasa. I filmati in luce ultravioletta di Sdo mostrano infatti plasma caldo che sembra ruotare vorticosamente dando vita a una gigantesca ...