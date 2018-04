Assemblea regionale Aic Umbria

Sicilia : nasce un’Anac in seno all’Assemblea regionale ? : La Commissione regionale antimafia cambia veste e diventa una sorta di Anac regionale. Mentre la struttura presieduta da Raffaele Cantone è, però, un’autorità indipendente, la Commissione istituita in Sicilia è un organismo politico-parlamentare. La nuova “Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia” che emerge dalle modifiche apportate dalla legge 28 febbraio 2018, n. 3, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 11 ...