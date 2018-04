Arrivano sul Microsoft Store le prime PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile

“Sul serio?”. Funerale choc. Amici e parenti Arrivano in chiesa e restano senza parole : le foto dell’assurdo addio al 33enne : Una scelta che sta facendo parecchio discutere, quella dei parenti del trentatreenne Sheron Sukhdeo, un milionario di Trinidad e Tobago ucciso la scorsa settimana sotto i colpi di un’arma da fuoco mentre si trovava dentro la sua auto. Il giovane, fidanzato e molto popolare a Trinidad e Tobago, è stato vittima di un agguato e la sua famiglia ha deciso di onorarlo come lui avrebbe voluto. Amante del lusso, delle auto e della ...

Mercitalia Fast - Arrivano i super treni merci che correranno sull'alta velocità : Teleborsa, - I treni merci sbarcano nell'Alta velocità . L'iniziativa mercitalia Fast del Polo mercitalia , che è parte del Gruppo Ferrovie di Stato Italiane, è stata presentata oggi dai vertici del ...

Mercitalia Fast - Arrivano i super treni merci che correranno sull'alta velocità : I treni merci sbarcano nell'Alta velocità . L'iniziativa mercitalia Fast del Polo mercitalia , che è parte del Gruppo Ferrovie di Stato Italiane, è stata presentata oggi dai vertici del gruppo: l'AD ...

A Milano i servizi di assistenza personalizzati Arrivano sullo smartphone : ... così come tutte le Società di Reale Group, è da sempre attenta ad intercettare prontamente le evoluzioni, tecnologiche e di contenuto, che in modo sempre più sistematico caratterizzano il mondo del ...

Consultazioni - Arrivano i big : Quarantotto ore al giro di Consultazioni al Quirinale . A partire da mercoledì prossimo, fino al tardo pomeriggio di giovedì, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà infatti ...

Fortnite : il celebre streamer Ninja usa un insulto razzista durante una diretta - ma Arrivano subito le scuse : Molti di voi conosceranno Tyler "Ninja" Blevins, il celebre streamer che, grazie alla sua popolarità, ha confermato di guadagnare ben 500.000 dollari al mese.Ninja è uno streamer molto famoso per le sue dirette di Fortnite, ma recentemente si è trovato al centro di un'aspra polemica. Nello specifico, come riporta Polygon, durante una delle sue live su Twitch, Blevins avrebbe usato un insulto razzista mentre canticchiava i versi di un brano rap. ...

Arrivano aggiornamenti sullo sviluppo della versione Xbox One X di DayZ : il titolo è già in grado di girare a 1080p e 60fps : Come probabilmente saprete, DayZ arriverà anche su Xbox One all'interno del programma Game Preview entro il 2018 e, a quanto pare, i lavori sulla versione console stanno procedendo piuttosto bene.Infatti, stando a quanto riportato da Windowscentral, Bohemia Interactive ha da poco comunicato, attraverso Twitter, che la versione Xbox One X di DayZ è già in grado di girare a 1080p e 50-60fps. Anche se il frame rate risulta un po' instabile, le ...

Arrivano le prime foto sul documentario di Wenders su Papa Francesco : Il film mostra il Papa nel corso dei suoi numerosi viaggi per il mondo, con immagini che lo riprendono mentre parla alle Nazioni Unite, affrontando il Congresso degli Stati Uniti, mentre si unisce al ...

Sul tavolo della Commissione europea Arrivano misure per tassare i big di internet - Google incluso : Ci sono delle proposte al vaglio della Commissione europea per arginare l'abitudine dei big di internet a spostare i guadagni maturati in un paese nei "paradisi fiscali" L'articolo Sul tavolo della Commissione europea arrivano misure per tassare i big di internet, Google incluso proviene da TuttoAndroid.

“Lurida!”. La vanno a salvare e la beccano così. È successo durante una gita : la ragazza si è trovata costretta a chiedere aiuto per il maltempo - ma quando i soccorsi Arrivano sul posto fanno l’assurda scoperta… Vergogna assoluta : La cosa che proprio non ti aspetti. A causa del maltempo che stava allagando tutta la zona, durante un campeggio, una ragazza si è trovata improvvisamente in difficoltà e per questo ha chiesto aiuto ai soccorsi con una chiamata di emergenza. Ma quando sono arrivati per portarla in salvo, hanno scoperto che in realtà non era sola… Nella tenda, infatti, con lei c’era anche un 14enne con cui stava facendo sesso. Per questo ...

Google : sulle mappe Arrivano i percorsi in sedia a rotelle : Google ha annunciato l’introduzione nelle sue mappe dei percorsi accessibili alle persone in sedia a rotelle: mostrano i tragitti percorribili con i mezzi pubblici. La nuova funzione, spiega il colosso di Mountain View, sarà disponibile per diversi centri metropolitani del mondo, tra cui Londra, New York, Tokyo e Sydney. L'articolo Google: sulle mappe arrivano i percorsi in sedia a rotelle sembra essere il primo su Meteo Web.

“Le piace il ca** - è una maia*”. Choc in tv. Beccato questo fuorionda in cui parlano di lei - la bella presentatrice. Arrivano le scuse ma - intanto - sul web. Vittima proprio lei - la più amata di tutte. Senza parole : bella, brava, spigliata, sempre ferratissima. Uno dei volti del piccolo schermo più amati dagli appassionati di sport nostrani, che la seguono sempre con attenzione tributandole continui omaggi, alle volte finendo per esagerare un po’ con il tono dei complimenti. E che era finita, suo malgrado, al centro di un vero e proprio scandalo nei mesi scorsi, quando alcune sue foto a luci rosse erano state hackerate e messe in giro in rete ...

Sul Play Store Arrivano le prime app con supporto ad ARCore : In vista della Game Developers Conference, che inizierà la prossima settimana, iniziano ad arrivare sul Play Store di Google i primi giochi con supporto ad ARCore, la nuova piattaforma di realtà aumentata di Big G. L'articolo Sul Play Store arrivano le prime app con supporto ad ARCore proviene da TuttoAndroid.

Previsioni Meteo - Giuliacci ironizza sul “Burian Bis” : “sì vabbè - adesso Arrivano Biancaneve e i Sette Burian” : Previsioni Meteo – Il noto Meteorologo del Centro Epson Andrea Giuliacci ha pubblicato un commento su facebook rispetto al “Burian Bis”, tanto discusso in questi giorni. Su MeteoWeb abbiamo già scritto una settimana fa che si tratta di un’enorme fandonia. Ecco le parole di Giuliacci: “C’è qualcuno che, così mi riferiscono, mi rimprovera il fatto che ancora adesso, a pochi giorni dall’evento, io stia negando l’arrivo ...