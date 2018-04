Arriva in Italia il ' Saturday Night Live' nel segno di Fatma Ruffini

Da Facebook stretta sulle inserzioni politicheLunedì Arriva una notifica agli italiani “spiati” : Da Facebook stretta sulle inserzioni politicheLunedì arriva una notifica agli italiani “spiati” In un post, Mark Zuckerberg, ha annunciato che la società ha cominciato a chiedere di verificare l’identità di inserzionisti e dove sono localizzati prima di autorizzare la pubblicazione di annunci sul social. Novità in vista per gli utenti italiani “coinvolti” nel Datagate. Continua […]

Rete4 : fuori Belpietro e Dalla Vostra Parte - Arriva Stasera Italia con Giuseppe Brindisi. Quinta Colonna chiude prima : Paolo Del Debbio A Mediaset si volta pagina: sui talk show politici di Rete4 si abbatte la scure del cambiamento. Quinta Colonna, l’approfondimento d’attualità condotto da Paolo Del Debbio, si avvia ad una chiusura anticipata e la futura riconferma del programma è quantomai a rischio. A Cologno Monzese – stando a quanto apprendiamo – se ne sta discutendo proprio in questi giorni. Ma la notizia dell’ultima ora è che ...

Mercitalia Fast - Arrivano i super treni merci che correranno sull'alta velocità : Teleborsa, - I treni merci sbarcano nell'Alta velocità . L'iniziativa mercitalia Fast del Polo mercitalia , che è parte del Gruppo Ferrovie di Stato Italiane, è stata presentata oggi dai vertici del ...

Arriva la primavera : un weekend all'insegna del sole in (quasi) tutta Italia : La primavera è finalmente Arrivata. Sarà un weekend all'insegna del sole, con temperature in aumento in tutta Italia. La rimonta dell'alta pressione verso l'Italia e il Mediterraneo centrale favorisce un deciso miglioramento del tempo e una fase di tempo stabile primaverile che accompagnerà fin quasi alla fine della giornata di domenica. In particolare, oggi e domani splenderà il sole in gran parte del Paese, con ...

Rivoluzione in autostrada - Arriva Telepass europeo : cosa cambia per gli automobilisti italiani : E' in arrivo il Telepass europeo che si potrà utilizzare fuori dai confini nazionali. Si tratta di una novità positiva per i 6 milioni di italiani che lo utilizzano nelle nostre autostrade. Con il ...

Royal Caribbean : Arriva anche in Italia la nave ammiraglia Symphony of the Seas : È stata inaugurata la scorsa settimana in Spagna Symphony of the Seas, la nave ammiraglia di Royal Caribbean International, 25esima unità della flotta e quarta unità della Classe Oasis dopo le “gemelle” Oasis of the Seas, Allure of the Seas e Harmony of the Seas, con le quali condivide il titolo di nave più innovativa al mondo. 230.000 tonnellate di stazza lorda, 362 metri di lunghezza, 66 di larghezza e 72 di altezza, 18 ponti di cui 16 per ...

The Musical Box - la band tribute dei Genesis Arriva in Italia : Roma, , askanews, - The Musical Box, la band canadese famosa in tutto il mondo per la capacità di far rivivere le emozioni del repertorio e dei costumi dei Genesis, tornano in Italia in autunno 2018 ...

Arriva il Telepass europeo/ Un unico dispositivo per le autostrade di Italia - Francia - Spagna e Portogallo : Arriva il Telepass europeo: un unico dispositivo per le autostrade di Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Grande novità per tutti gli automobilisti in vista delle vacanze estive(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:51:00 GMT)

Arriva in Italia Fenty Beauty - la linea make-up di Rihanna : Rihanna riesce a smuovere milioni di fan sui social e anche di euro. Quando con i suoi 61 milioni di follower su Instagram si è schierata contro Snapchat, per aver postato il video intitolato «Preferiresti schiaffeggiare Rihanna o dare un pugno a Chris Brown?», ha provocato l’abdicazione dal social dei suoi fan e la perdita in azioni di circa 800 milioni di euro in un giorno. Il motivo? Snapchat con quel video poteva fomentare violenza ...

Rimini si trasforma in un parco tematico delle due ruote : Arriva l'Italian Bike Festival : ... quello della Bike, che conta milioni di appassionati e di atleti, in Italia e all'estero - sottolinea l'assessore allo Sport Gian Luca Brasini - Con l'Italian Bike Festival andiamo a completare il ...

Arriva in Italia l'esperienza del co-living per la condivisione degli spazi abitativi : E il caso di Bologna ha interessato anche Home for Creativity, del Centro di Ricerche di Salerno, che si è occupato di mappare questa tipologia abitativa nel mondo. E mentre all'estero si sta già ...