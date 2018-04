Arnold Schwarzenegger fuori pericolo | dopo l’intervento al cuore torna a casa

Arnold Schwarzenegger di nuovo a casa dopo l’operazione a cuore aperto : Arnold Schwarzenegger, star del cinema ed ex governatore della California è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a cuore aperto lo scorso 29 marzo: il suo portavoce Daniel Ketchell ha reso noto su Twitter che Schwarzenegger è rientrato a casa, “si sta riposando ed è di ottimo umore“. L'articolo Arnold Schwarzenegger di nuovo a casa dopo l’operazione a cuore aperto sembra essere il primo su Meteo Web.

Arnold Schwarzenegger si sta riprendendo dopo aver subito un intervento al cuore : LOS ANGELES – Arnold Schwarzenegger si sta riprendendo in un ospedale di Los Angeles dopo aver subito un intervento al cuore. Il settantenne ex governatore della California aveva in programma una procedura per sostituire una valvola cardiaca venerdì scorso, secondo il portavoce di Schwarzenegger, Daniel Ketchell. Era in condizioni stabili venerdì. Le sue prime parole al risveglio: “Sono tornato,” quindi è di buon umore, ...

Arnold Schwarzenegger operato d'urgenza a cuore aperto : L'attore Arnold Schwarzenegger, ed ex governatore dello stato della California, si è sottoposto ad una operazione per la sostituzione di una valvola cardiaca. Giunto all'eta' di 70 anni, e reduce da una precedente operazione nel 1997, sempre per la sostituzione di una valvola cardiaca, ha incontrato questa volta, durante il corso dell'#intervento, una serie di complicazioni. Si è optato per l'intervento a cuore aperto Per questo, si è deciso di ...

L’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha subito un delicato intervento a cuore aperto : Arnold Schwarzenegger ha subito un delicatissimo e prolungato intervento a cuore aperto: lo riporta l’ANSA, asserendo che l’ex governatore della California era stato ricoverato a Los Angeles per la sostituzione di una valvola cardiaca, operazione che però è fallita ed ha portato i medici alla decisione di un diverso e più complesso intervento chirurgico. Non è la prima volta che il cuore dell’attore austriaco naturalizzato ...

