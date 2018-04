Argentina | prima pole di Arbolino

Moto3 - GP Argentina 2018. Prima pole per Arbolino - 6 italiani nella top 10 : Con l'aiuto della pioggia, Tony Arbolino conquista la Prima pole della sua ancor breve carriera. Bravo lui, a cercare il tempo con maggiore convinzione, fin dalle prime battute delle qualifiche. Il ...

Moto3 Argentina - pole Arbolino : è la prima in carriera : Il guizzo giusto è di Tony Arbolino. È infatti l'italiano della Honda Snipers a conquistare la prima pole position in carriera e realizzare il miglior tempo nelle qualifiche della Moto3 in Argentina. ...

Italia - prima amara per Di Biagio : l'Italia perde 2-0 contro l'Argentina : Non parte nel migliore dei modi l'avventura di Luigi Di Biagio sulla panchina dell' Italia . Gli azzurri, infatti, nell'amichevole di lusso disputata a Manchester sono stati sconfitti dall'Argentina ...

Calcio - amichevole : Argentina-Italia 2-0. Banega e Lanzini puniscono gli azzurri - male la prima di Di Biagio : A Manchester l’Italia non rialza la testa dopo la delusione Mondiale e viene battuta per 2-0 dall’Argentina in un incontro amichevole: a punire gli azzurri, nella seconda metà della ripresa, sono stati Banega, appena entrato in campo, e Lanzini, su assist di Higuain. Una sola occasione nitida per gli italiani, sprecata da Insigne. Nel primo tempo ritmi blandi, la prima vera occasione è di Otamendi, al 17′, che di testa impegna ...

Italia-Argentina 0-2. La prima di Luigi Di Biagio da ct della Nazionale è un flop : Dopo il flop con la Svezia e la mancata qualificazione per i Mondiali, l'Italia riparte con una sconfitta nell'amichevole con l'Argentina. A Manchester finisce 2-0 per l'albiceleste grazie ai gol di Banega e Lanzini, rispettivamente al 30' e al 40' del secondo tempo.I gol. Al 31' del secondo tempo Jorginho perde palle davanti l'area, Banega e Lo Celso triangolano e l'ex interista chiude lo scambio con un sinistro preciso da limite che batte ...

Argentina-Italia 2-0 : Banega e Lanzini rovinano la prima di Di Biagio : MANCHESTER , Inghilterra, - Comincia male, Gigi Di Biagio . L'Italia perde 2-0 a Manchester con l' Argentina e gioca bene soltanto per 20 minuti nella ripresa. Permangono i grossi problemi offensivi ...

Italia-Argentina 0-2. La prima di Luigi Di Biagio come ct della Nazionale è un flop : Dopo il flop con la Svezia e la mancata qualificazione per i Mondiali, l'Italia riparte con una sconfitta nell'amichevole con l'Argentina. A Manchester finisce 2-0 per l'albiceleste grazie ai gol di Banega e Lanzini, rispettivamente al 30' e al 40' del secondo tempo.

In Argentina un uomo ha cambiato sesso per andare in pensione prima : Si chiama Sergio Lazarovich, è un sessantenne originario di Salta (città del nord-ovest dell'Argentina) che, a detta dei colleghi, ha sempre svolto la professione di funzionario delle imposte con poca passione. Un identikit piuttosto comune, al limite del banale, se non fosse per il fatto che ormai Lazarovich non si chiama più Sergio ma Sergia. L'uomo ha cambiato sesso ed il motivo è presto detto: sfruttare il ...