: Anticipo Serie A, Sampdoria-Genoa 0-0 - CALCIO, SERIE A: NELL'ANTICIPO SPAL-ATALANTA 1-1 - RadioLondra_ : Anticipo Serie A, Sampdoria-Genoa 0-0 - sportface2016 : Ravenna vince l'anticipo contro Mantova #SerieA2OldWildWest - RadioLondra_

Finisce senza reti il derby della 'Lanterna'. Pochissime davvero le emozioni nella 69.ma stracittadina giocata dalle genovesi inA. In classifica i doriani salgono così a quota 48 punti assieme all'Atalanta, ma sprecano la chance di restare con la scatenata Fiorentina al 7° posto, l'ultimo utile per andare in Europa League. Primo tempo intenso, ma senza lampi a Marassi. Ripresa un po' più viva, ma da segnalare c'è solo una doppia occasione doriana con Linetty e Caprari (80'), Perin è attento e para senza problemi.(Di sabato 7 aprile 2018)