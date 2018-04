Anticipazioni Il Segreto | 9-14 aprile | un bacio appassionato

Il Segreto Anticipazioni : cosa accadrà nella seconda settimana di aprile : Prudencio avrà intenzione di costituirsi alle autorità. Aquilino si dirà disposto a saldare i debiti di Hernando.

Il Segreto Anticipazioni spagnole : la figlia di Marcela e Matias scompare Video : anticipazioni spagnole #Il Segreto shock. Dopo il ritrovamento di Carmelito, rapito da Venancia e poi adottato da Irene, una delle new entry delle prossime puntate della soap opera, anche la figlia di Matias e Marcela scomparira' nel nulla. Siamo di fronte ad un nuovo rapimento? Ecco che cosa accadra'. Il Segreto puntate Spagna: Marcela e Matias, il destino crudele La storia di Marcela e Matias non è iniziata certo nel migliore dei modi. La Del ...

Il Segreto : SAUL impedisce a SEVERO e CARMELO di sabotare il concerto di FRANCISCA [Anticipazioni] : Nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto, SEVERO Santacruz (Chico Garcia) e CARMELO Leal (Raul Peña) decideranno di sabotare un concerto in onore di Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) organizzato dalla nemica FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas): sapendo dell’ingaggio di un quartetto di musicisti, i due storici amici organizzeranno un astuto piano per sostituire gli artisti con dei cantanti di bassa lega (i quali saranno stati ...

Il Segreto - la fuga di Julieta : Anticipazioni trame da lunedì 9 a venerdì 13 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 9 aprile a venerdì 13 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: I sensi di colpa di Prudencio Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

Anticipazioni Il Segreto dal 9 al 14 Aprile 2018 : Hernando nei guai : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Camila rivela a Hernando di essere incinta Nuove puntate ricche di colpi di scena ci attendono nel corso della prossima settimana de Il Segreto. A Punte Viejo è aria di cambiamento. Los Menantiales non sembra riuscire ad incrementare le vendite e questo fa sì che Hernando si indebiti sempre di […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 9 al 14 Aprile 2018: Hernando nei guai proviene da Gossip e ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate fino al 14/4 : Hernando in trappola? Video : Le anticipazioni #Il Segreto ritornano puntuali per svelarci la trama delle nuove puntate della #Soap di Canale 5, in onda tra il 9 e 14 aprile 2018. Ma ecco giorno per giorno che cosa ci aspetta. 9 aprile. Beatriz viene ripresa duramente da Camila a causa del suo atteggiamento troppo disinvolto con Aquilino. La ragazza teme di ricevere una punizione da parte di suo padre, ma l’uomo è invece completamente preso dai suoi guai finanziari. Nel ...

Il Segreto/ Anticipazioni : Julieta distrutta dal dolore : assente al funerale della figlia scappa via : Il Segreto, le Anticipazioni settimanali: Julieta distrutta dal dolore, assente al funerale della figlia scappa via e fa perdere le tracce di lei, ecco cosa accadrà a Puente Viejo.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:46:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni : cosa succederà ENTRO INIZIO MAGGIO 2018? : I telespettatori de Il Segreto assisteranno a tantissimi colpi di scena nelle puntate in onda a INIZIO MAGGIO 2018; scopriamo insieme tutto quello che accadrà attraverso il nostro post che riepiloga tutte le anticipazioni principali della telenovela: Pedro chiede il divorzio a Dolores. In una giornata lavorativa come tante altre, la pettegola Dolores Mirañar (Maribel Ripoll) riceverà una missiva dalla Russia da parte del marito Pedro (Enric ...

Il Segreto Anticipazioni 6 aprile 2018 : Julieta non prende parte ai funerali di Ana : Disperata dopo la morte della figlia, la povera Uriarte fugge nei boschi e Saul la cerca disperatamente.

Anticipazioni Il Segreto : ULPIANO perdona CARMELO grazie a DON ANSELMO : A Il Segreto, il matrimonio tra il sindaco CARMELO Leal (Raul Peña) e la maestra Adela (Ruth Llophis) rischierà di non andare in porto a causa dell’intromissione della solita Francisca Montenegro (Maria Bouzas): decisa a vendicarsi del migliore amico di Severo Santacruz (Chico Garcia), la cattivona confesserà infatti al giovane ULPIANO Talavera (Javier Villalba) che CARMELO è l’assassino del padre Leonidas (Manolo Santos), generando ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 6 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 6 aprile 2018: Saul si reca nei boschi a cercare Julieta Uriarte, ma non trova la ragazza… Julieta non partecipa al funerale di sua figlia Ana, ma alle esequie della piccola non prende parte neanche Candela… Julieta, a causa della morte di Ana, è totalmente disperata e, dopo la fuga nei boschi, torna nella sua casa bruciata: la ragazza è in cerca dei ricordi della bambina… Da ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : guai in arrivo per Venancia e Carmelo : Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate spagnole annunciano un nuovo arrivo ed un matrimonio che animeranno le scene a Puente Viejo e porteranno non pochi problemi. La madre di Ricardo arriverà in paese per riappacificarsi con la nuora, mentre Ulpiano farà un’amara scoperta, di che si tratta? anticipazioni spagnole Il Segreto: ecco che succede a Venancia Venancia, madre del primo marito di Candela, arriverà a Puente Viejo con ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : perché NAZARIA e PRUDENCIO si baciano??? : Nelle puntate spagnole de Il Segreto, i telespettatori hanno assistito ad un clamoroso bacio tra PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) e NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas), la sposa per procura di Mauricio Godoy (Mario Zorilla)!!! Questo avvicinamento tra i due personaggi, neanche a dirlo, è stato fortemente voluto dalla solita Francisca Montenegro (Maria Bouzas)… ma per quale motivo? Per capire meglio come si è giunti a questa svolta nella ...