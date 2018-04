Ancora spari a Gaza : 9 morti - mille feriti : Il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato "le uccisioni e la repressione israeliane a fronte della manifestazione di massa pacifica".

Juventus-Real Madrid 0-3 - CR7 affonda i bianconeri. Sparisce Ancora Dybala : è realmente un top player? : Juventus-Real Madrid 0-3- Una notte da incubo per la Juventus. Il Real Madrid impone il suo verdetto vanificando le speranze di qualificazione dei bianconeri già nei primi 90 minuti del doppio confronto. Un Cristiano Ronaldo formato illegale asfalta la retroguardia juventina. Standing ovation per l’attaccante portoghese da parte di tutto l’Allianz Stadium. Il gol in […] L'articolo Juventus-Real Madrid 0-3, CR7 affonda i ...

Ancora spari al confine tra Israele e Gaza - tre palestinesi feriti : Dopo le 15 vittime di venerdì scoppiano nuovi incidenti, il Ministro della Difesa di Gerusalemme attacca: non ci sarà nessuna inchiesta Onu

Vittorio Feltri : 'Il governo non c' è Ancora ma sono già sparite le promesse elettorali' : Il sistema democratico e istituzionale italiano è marcio, lo dobbiamo purtroppo ammettere con amarezza e rassegnazione. La nostra non è una opinione ma una constatazione. Le elezioni per il rinnovo ...

Spari contro Brumotti a Palermo - Ancora un'aggressione : Il famoso inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, è stato nuovamente aggredito. Il terribile episodio è avvenuto nel capoluogo siciliano dove Brumotti, per la sua lotta alle piazze dello spaccio in Italia, si è recato con la troupe per fare un'inchiesta. Il trentasettenne ligure ha iniziato questa battaglia a Torino, dove ha ripreso gli spacciatori che indisturbati e in pieno giorno vendevano droga a giovani e meno giovani, ...