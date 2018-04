Ambiente | Sos per la schiuma biancastra sulle sponde del lago Miseno 

Ambiente - le donne di Aidda per il pianeta : “Più sostenibilità - più incentivi” : Più sostenibilità per il pianeta, più incentivi per le aziende che rispettano l’Ambiente. Le donne di Aidda, l’associazione di imprenditrici e donne dirigenti di azienda affrontano il tema della Cura del pianeta, dopo aver fatto una carrellata delle emergenze del pianeta in tema di inquinamento e cambiamento climatico e l’urgenza di intervenire, riprendono le fila di una proposta di progetto del 2012 esposta in occasione del ...

Ambiente : “Aigae sostiene la Candidatura del Parco Nazionale dell’Aspromonte a patrimonio Unesco” : “Aigae sostiene la Candidatura del Parco Nazionale dell’Aspromonte a patrimonio Unesco. Con la particolarità delle sue rocce, l’Aspromonte ha una storia geologica di estremo rilievo per la comunità geologica e non solo”. Lo ha affermato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, alla vigilia dell’importante e grande Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Italiane, in programma da ...

Ambiente : alleanza Roma Capitale - ENEA e GSE per una città più sostenibile : Tagliare le emissioni di CO2 del 40%, puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti, e adottare una strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Sono questi gli obiettivi dell’accordo di collaborazione tra Roma Capitale, ENEA e GSE, firmato in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi e dai presidenti Federico Testa (ENEA) e Francesco ...

Ambiente : conferenza online sulla Blue Growth - la strategia europea per supportare la crescita sostenibile nel settore marino e marittimo : Giovedì 27 marzo 2018 dalle ore 12:30 alle ore 13:20, si terrà la conferenza online dal titolo “Blue Growth: science, society and innovation. A focus on the Mediterranean and Black Sea” (“Blue Growth: scienza, società e innovazione. Un focus sul Mar Mediterraneo e sul Mar Nero”), presentata da Giovanni Coppini della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (divisione CMCC-OPA). Il CMEMS (Servizio Europeo di Monitoraggio ...

Rifiuti - 200mila tonnellate raccolte e una differenziata di oltre il 65% : la friulana NET Spa chiude il 2017 sostenendo l’Ambiente : Circa 200 mila tonnellate di Rifiuti gestiti, una quota di raccolta differenziata che supera il 65% e tariffe tra le più basse d’Italia. Sono i dati raggiunti da NET Spa, la più grande azienda pubblica attiva nell’igiene ambientale in Friuli Venezia Giulia, nel corso del 2017 con un servizio capillare che ha interessato 86 Comuni delle province di Udine e Trieste e servito una popolazione di oltre 308mila abitanti. Anche per l’anno scorso, ...

Ambiente : a Milano al via la prima settimana delle energie sostenibili : Si è aperta la settimana delle energie Sostenibili, che per la prima volta si svolge a Milano fino al 22 marzo in diverse località della città grazie all’organizzazione di MCE (Mostra Convegno Expoconfort, manifestazione fieristica dedicata alle tecnologie per il comfort abitativo) e al supporto tecnico di Amat (Azienda per la mobilità e l’energia). “Milano ha un cronoprogramma molto chiaro per condurre la città al contenimento delle emissioni ...

Sostenibilità Ambientale - LegAmbiente e Treno verde premiano Aeroporti di Puglia : Aeroporti di Puglia è molto attiva nella salvaguardia dell'ambiente e proprio per questo suo impegno quotidiano ha ricevuto un prestigioso riconoscimento. Nei giorni scorsi il Treno verde , la ...

Ambiente e sostenibilità : le scelte “verdi” delle grandi città : Un’analisi messa a punto dal Gestore dei servizi energetici (Gse), ‘città sostenibili: buone pratiche nel mondo‘, ha studiato le grandi aree urbane che fanno delle politiche di sostenibilità uno strumento per raggiungere gli obiettivi posti dall’Agenda delle Nazioni Unite al 2030. Il documento del Gse ha analizzato scelte “green” fatte in grandi città come Milano, Parigi, Copenaghen, Londra, Praga, e così ...

Al Villaggio per la Terra il Festival Educazione alla Sostenibilità e gli Stati Generali dell’Ambiente dei Giovani : Un momento di grande festa, ma anche un’opportunità di confronto e di crescita per i Giovani sui temi della Sostenibilità ambientale e sociale: è il Festival Educazione alla Sostenibilità, che si terrà il 23 e il 24 aprile presso il Galoppatoio di Villa Borghese all’interno del Villaggio per la Terra 2018, la più grande manifestazione ambientale del Paese. Il Festival è organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ...

Rossello (FI) - fondamentali Ambiente e sostenibilità per economia : Milano, 19 feb. (AdnKronos) - "Mobilità sostenibile, salute, agricoltura, energia e beni culturali sono argomenti fondamentali per l’economia italiana improntata sulla sostenibilità e sul basso impatto ambientale. Rispetto per l’ambiente solo attraverso una vera cultura che coinvolga le nuove genera