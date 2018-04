Ambiente | gli esperti | “E’ necessario estendere il santuario dei cetacei”

Ambiente - rischio idrogeologico in Puglia : “Sforzo comune” : “Condivido la preoccupazione sul rischio dissesto idrogeologico e la necessita’ di rafforzare le attivita’ dei Consorzi di bonifica, in particolare di quelli commissariati del Centro Sud Puglia. Accolgo, pertanto, l’appello per un ulteriore incontro in Assessorato, dopo quello che si e’ tenuto nel mese di marzo e che Coldiretti Puglia, pur presenziante, omette di citare. Rimane il dubbio se Cantele e Corsetti, ...

Ambiente - Coldiretti Puglia : il 78% dei Comuni della regione a rischio idrogeologico : Il clima impazzito continua ad avere effetti disastrosi sul territorio e si abbatte su un territorio fragile, dove 232 Comuni su 258 (78%) sono a rischio idrogeologico con diversa pericolosità idraulica e geomorfologica. Sono 8.098 i cittadini pugliesi esposti a frane e 119.034 quelli esposti ad alluvioni, rileva Coldiretti Puglia sulla scorta dei dati ISPRA. “Gli effetti dell’incuria e delle mancate opere di bonifica – denuncia il Presidente di ...

Alea Ambiente e finanziamenti - gli ambientalisti : 'Serve la collaborazione delle banche' : 'Le banche che operano sul territorio diano una risposta piena e convinta al bando per i finanziamenti emesso da Alea, tale da consentire al progetto di cambiamento di decollare ed alla popolazione di ...

Ambiente - Coldiretti : fondi statali raddoppiati per gli agricoltori under 40 : Nel 2017 il numero di imprenditori agricoli e’ aumentato del 6% e i fondi per gli under 40 sono addirittura raddoppiati. Il finanziamento statale e’ passato da 37 a 74 milioni di euro per favorire l’insediamento nella campagne. Come sottolineato da Coldiretti oltre ad un cospicuo aumento dei finanziamenti concessi dallo Stato, sono in programma altre misure per favorire l’apertura di nuove aziende agricole anche ...

Ambiente - Mareamico : ecco gli effetti collaterali degli sbarchi fantasma [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Ambiente - progetto Nauticinblu di Marevivo : anche la Sicilia entra a far parte della rete degli istituti nautici italiani : Partirà venerdì 6 aprile in Sicilia, grazie al sostegno del Gruppo Caronte&Tourist, il progetto di educazione ambientale di Marevivo che coinvolge circa 800 studenti degli istituti nautici di alcune regioni italiane. Obiettivo del percorso didattico è far acquisire ai futuri professionisti del mare competenze che vadano al di là del traffico marittimo, della conduzione tecnica e amministrativa della nave e includano la tutela dell’Ambiente e ...

Ambiente - Fare Verde : ecco i consigli utili per una pasquetta ecologica : L’associazione ambientalista Fare Verde propone alcuni consigli per trascorrere la giornata di “pasquetta” in modo ecologico e nel pieno rispetto dell’Ambiente. Il sodalizio ecologista invita chi effettuerà lunedì la tradizionale “gita fuori porta” a non accendere fuochi soprattutto in prossimità di aree boscose; non parcheggiare autovetture e motocicli nei boschi o sulle spiagge; non utilizzare piatti, bicchieri e posate monouso e come ...

Il Regolamento del Verde fermo in Consiglio Comunale. LegAmbiente chiede l'approvazione rapida : Sarebbe anche un gesto di rispetto nei confronti dei tanti volontari che per tanto tempo hanno messo a disposizione della città il loro tempo e loro scienza ed un esempio positivo di buona riuscita ...

Ambiente : presentata la campagna #iofacciolamiaparte - “un importante messaggio partito dal Campidoglio” : In occasione della manifestazione ‘Difendiamo il futuro‘, svoltasi nella giornata di mercoledì scorso, promossa da Accademia Kronos Onlus presso la Protomoteca del Campidoglio, in collaborazione con il Corpo dei Carabinieri Forestali e Roma Capitale, è stata presentata la campagna #iofacciolamiaparte, che chiama all’appello normali cittadini, opinion leader, amministratori pubblici, manager pubblici e privati ad attivarsi in difesa ...

Giornata Mondiale dell'Acqua LegAmbiente e Altreconomia presentano il dossier : "Acque in bottiglia. Un'anomalia tutta italiana" : ... 206 litri annui, , che fanno dell'Italia il primo Paese in Europa e il secondo nel mondo , dietro solo al Messico, per consumo di acqua imbottigliata, stando a i dati forniti da Censis. A riportare ...

L’astronauta Samantha Cristoforetti : Ambiente maschilista? “Non so cosa voglia dire” : L’astronauta Samantha Cristoforetti, oggi ospite dell’Università di Perugia in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, ha risposto a una domanda di una giornalista in riferimento alla situazione delle donne nell’ambiente aerospaziale: “Non so neanche cosa voglia dire ‘ambiente maschilista’“, ha risposto. “Sono donna da quando sono nata, non ho elementi di confronto, non ho ...

Sostenibilità Ambientale - LegAmbiente e Treno verde premiano Aeroporti di Puglia : Aeroporti di Puglia è molto attiva nella salvaguardia dell'ambiente e proprio per questo suo impegno quotidiano ha ricevuto un prestigioso riconoscimento. Nei giorni scorsi il Treno verde , la ...

Ambiente & tecnologia : entro il 2020 gli smartphone saranno i dispositivi più inquinanti : Secondo quanto emerso da uno studio di due docenti dell’Università McMaster in Canada, entro il 2020 gli smartphone saranno i dispositivi più inquinanti per l’Ambiente: l’85% del gas serra prodotto da questa tipologia di apparecchiatura elettronica proviene dal ciclo produttivo. “Per ogni messaggio di testo, ogni telefonata, ogni video c’è un data center che consuma molta energia e continua ad essere alimentato da ...

Calabria - LegAmbiente : “La potatura degli alberi non è idonea” : “A seguito di diverse segnalazioni pervenute da parte della cittadinanza di Catanzaro a causa di interventi di potatura ritenuti non idonei, abbiamo provveduto a presentare invito e diffida nei confronti dell’Amministrazione comunale del capoluogo a prendere, nell’interesse pubblico ed anche in via di autotutela, tutti gli opportuni provvedimenti per far cessare immediatamente l’effettuazione delle potature sugli alberi ...