Ambiente | Coldiretti Puglia | il 78% dei Comuni della regione a rischio idrogeologico

Ambiente - Coldiretti : fondi statali raddoppiati per gli agricoltori under 40 : Nel 2017 il numero di imprenditori agricoli e’ aumentato del 6% e i fondi per gli under 40 sono addirittura raddoppiati. Il finanziamento statale e’ passato da 37 a 74 milioni di euro per favorire l’insediamento nella campagne. Come sottolineato da Coldiretti oltre ad un cospicuo aumento dei finanziamenti concessi dallo Stato, sono in programma altre misure per favorire l’apertura di nuove aziende agricole anche ...

Ambiente - Coldiretti : mango e avocado diventano tricolore con il cambiamento climatico : Con i cambiamenti climatici in atto sono arrivate anche le coltivazioni di mango e avocado Made in Italy, insieme a tante altre produzioni esotiche di largo consumo come le banane. E’ quanto afferma la Coldiretti, nel commentare le new entry nel nuovo paniere dei prezzi Istat. Con la tendenza al surriscaldamento si e’ verificato nel tempo, infatti, un significativo spostamento della zona di coltivazione tradizionale di alcune ...

