Alto Adige | cade in un dirupo con una moto da trial | muore 17enne dopo volo di 70 metri

Tragedia in Alto Adige - precipita in dirupo con la mountain bike : muore 17enne : Manuel Unterhiner è caduto per una settantina di metri. Gli amici che erano con lui hanno chiamato i soccorritori ma non c'è stato nulla da fare

Ambiente : in Alto Adige possibili limiti per diesel dal 2019 : Tavolo tecnico sulla qualità dell’aria: catalogo di misure per la riduzione del biossido di azoto, possibili limitazioni per i diesel a partire dal 2019. “Puntiamo a intraprendere una strada praticabile per garantire il rispetto dei valori di soglia entro i prossimi 5 anni – spiega il direttore dell’Ufficio aria e rumore, Georg Pichler – ponendoci pero’ anche dei traguardi intermedi, come ad esempio la ...

Wildix aggiorna e ottimizza il sistema di telecomunicazioni del Museo Archeologico dell’Alto Adige : Le funzionalità avanzate del nuovo centralino Wildix supportano il grande flusso di telefonate che il Museo riceve da tutto il mondo per la mostra dedicata a Ötzi, un celebre reperto Archeologico. Tecnologia WebRTC completamente integrata, agile gestione di Outlook e tanti altri plus… Proviamo a immaginare la curiosità che può suscitare, in Italia e all’estero, una mostra permanente dedicata a un reperto di fama mondiale: nella fattispecie ...

Astronomia : in Alto Adige il primo Astrovillaggio d’Europa certificato tra “I Cieli Più Belli d’Italia” : Nel cuore della Val d’Ega in Trentino-Alto Adige c’è un luogo in cui è possibile stabilire un contatto unico con il cielo stellato: l’Astrovillaggio Sternendorf, nel Südtirol in provincia di Bolzano, ottiene la Certificazione di Qualità “?I Cieli più Belli d’Italia?” da parte di Astronomitaly? ?-? ?La? ?Rete? ?del? ?Turismo? ?Astronomico. La location rappresenta il luogo ideale in cui vivere l’Astronomia in tanti modi diversi, tra le bellezze ...

Meteo : vegetazione in ritardo di 2 settimane in Alto Adige : In Alto Adige, come altrove, la primavera stenta a decollare e la vegetazione è in ritardo di circa due settimane. Lo documenta bene una foto-confronto pubblicata su Facebook dalla cantina vinicola bolzanina Pfannenstielhof: quattro scatti fatti sempre lo stesso giorno negli ultimi quattro anni, il 31 marzo. L’anno scorso marzo fu infatti particolarmente mite e i vigneti erano già verdi, mentre quest’anno le gemme sono solo nella ...

La Germania vuole il campo in erba nel ritiro : comune in Alto Adige spende 50mila euro : Il comune di Appiano dovrà investire ulteriori 50mila euro per rispettare i desideri della nazionale tedesca L'articolo La Germania vuole il campo in erba nel ritiro: comune in Alto Adige spende 50mila euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Alto Adige primo in Italia per lo switch off : Convegno #goDigital su identità e agenda digitale: Alto Adige prima regione in Italia per lo switch-off sullo SPID, già 15

SPILLO/ L'effetto-Boschi travolge il bluff neo-autonomista dell'Alto Adige : L'Austria ha messo in stand by l'ipotesi del doppio passaporto per i cittadini altotesini, in una regione dove è stata eletta Maria Elena Boschi. NICOLA BERTI(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 06:04:00 GMT)SONDAGGI/ Buttaroni (Tecnè): Lega al 19% e M5s al 34,2%: è il nuovo bipolarismo?SPILLO/ Il caso Bnl-Abete fra leaks e fake news, di N. Berti

È primavera - svegliatevi bambini : in Alto Adige la vacanza è a tutta natura - tra pet-zoo - boschi e gite in barca : Con l’arrivo della primavera il richiamo della natura si fa più forte e i bambini sono i primi a percepirlo. I Familienhotels Südtirol in Alto Adige sono la scelta ideale per riempire di sorrisi e divertimento le giornate dei più piccini. Le 25 strutture specializzate nelle vacanze per famiglie offrono le migliori proposte per godere al massimo di tutte le meraviglie del paesaggio dolomitico durante la stagione più attesa dell’anno. Il ...

A Bressanone il primo "Teddybärkrankenhaus" Alto Adige : Bressanone . I bambini portano i propri pazienti-peluche ad una visita di routine ospedaliera: i pupazzi ammalati o feriti vengono registrati, visitati e sottoposti al trattamento necessario da Teddy ...

Weekend primaverile in Alto Adige : il meglio è tutto qui : Ci sono posti che valgono una visita in ogni momento dell’anno e uno di questi è sicuramente l’Alto Adige, una meta che affascina i migliori sciatori in inverno e gli amanti della bellezza in estate: quando la natura si sveste del suo abito bianco indossando i colori della primavera e i suoi borghi in tutta la loro eleganza. È da qui che ora si può partire per il migliore dei Weekend all’insegna di una grande storia, cultura, tradizioni ed ...

L' Alto Adige vuole Cortina d' Ampezzo : TRENTO. I senatori della Svp hanno ripresentato un disegno costituzionale per annettere i tre comuni veneti di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo e Colle Santa Lucia all'Alto Adige. Autori sono stati ...