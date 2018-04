Almeno otto morti nelle proteste a Gaza

Milano - crolla una palazzina a Rescaldina : Almeno due persone sotto le macerie : sotto la palazzina crolla ta a Rescaldina nell’hinterland di Milano ci sarebbero altre persone vive, almeno 2. Al momento sono state estratte tre persone vive. I vigili stanno lavorando per estrarle. Dalle prime informazioni sembra a causare il crollo della palazzina di tre piani, a Rescaldina , in provincia di Milano , sia stata un’esplosione. L'articolo Milano , crolla una palazzina a Rescaldina : almeno due persone sotto le macerie ...

Preso il molestatore di dottoresse : “ Almeno 10 vittime in sei anni” : I carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni di Modugno, in provincia di Bari, accusato di almeno 17 episodi di molestie, violenze sessuali e false dichiarazioni sulla propria identità...

Florida - crolla ponte pedonale : « Almeno 6 morti». Otto auto intrappolate : Un ponte pedonale è crolla to alla Florida International University di Miami. Secondo i vigli del fuoco, ci sono Otto auto mobili intrappolate . I morti potrebbero essere almeno sei, stando alla...

Ottocento migranti salvati in mare - Almeno due morti. Ed è scontro Ong-Guardia costiera libica : Dopo giorni di apparente calma, il mare davanti alla Libia oggi è tornato a popolarsi di gommoni e barche cariche di migranti in fuga dall’Africa e dai campi di detenzione di Tripoli: 800 persone salvate, 2 cadaveri recuperati. E, in mezzo, un nuovo «scontro» tra la Guardia costiera libica e le Ong....