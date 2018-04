Alle Chiavi d' oro si presenta il libro di Simonetti

Lavoro - “dai centri commerciali Alle compagnie low cost ecco i nuovi schiavi. Sfruttati e senza diritti” : Ci sono i lavoratori Amazon che spostano pacchi a ritmi “infernali, pericolosi per la salute”. E raccontano dei “controllori” che monitorano ora per ora la loro produttività rimproverando pubblicamente i meno performanti. Ci sono i piloti Ryanair senza ferie né malattia, cost retti a volare dopo pochissime ore di riposo per rispettare i turni, e l’operaio Fca che si è urinato addosso perché i capi gli avevano ...

Champions - Juve-Tottenham : Douglas - la difesa e Higuain le chiavi di Allegri : La Juve scende in campo da favorita, ma non troppo, nell'ottavo di Champions contro il Tottenham. La soddisfazione di aver evitato nell'urna spauracchi come Psg e City non deve far passare in secondo ...