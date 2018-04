Alice Merton Chi è? In Italia per due date live nel mese di aprile Amici 2018

Video - testo e traduzione di No Roots di Alice Merton - una dedica a chi non ha radici : No Roots di Alice Merton è il singolo certificato disco d'oro in Italia, disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il brano è contenuto nell'omonimo EP di debutto della giovane cantante, rilasciato nel dicembre 2016. Originaria di Monaco di Baviera, Alice Merton è l'artista donna rivelazione del 2018, e a soli 24 anni si è fatta apprezzare dal pubblico e dalla critica internazionale proprio grazie al successo di No ...

Concerti di Alice Merton in Italia ad aprile dopo il successo di No Roots : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : In arrivo due Concerti di Alice Merton in Italia ad aprile: la stella di No Roots si esibirà per la prima volta nel nostro Paese, in due date esclusive a Milano e Roma. Alice Merton si esibirà il 17 aprile al Santeria Social Club di Milano, mentre il 18 aprile sarà al Teatro Quirinetta di Roma, per due Concerti imperdibili e uniche date in Italia in programma ad ora. Ventiquattrenne di origine tedesca, Alice Merton ha spopolato in tutto il ...