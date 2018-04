Alessia Marcuzzi sbotta sui social | “Difenderò sempre L’Isola”

Alessia Marcuzzi senza freni risponde a tutto : Isola dei Famosi truccata e polemiche : Alessia Marcuzzi senza freni replica a tutto: Isola dei Famosi truccata? Nuove polemiche? Le parole della conduttrice Un’Isola dei Famosi a dir poco movimentata e scottante, segnata soprattutto dalla querelle del Canna-gate. Una polemica che ha dato il via a un can can mediatico infinito fatto di accuse, scandali o presunti tali, battaglie tra ex […] L'articolo Alessia Marcuzzi senza freni risponde a tutto: Isola dei Famosi truccata ...

“Mi sento bullizzata” : la lettera di Eva Henger a Alessia Marcuzzi - Bossari e Venier : Nessuna tregua, nè apparente nè reale, tra Eva Henger e il programma televisivo L'isola dei famosi, giunto ormai alle battute finali. Dall'eliminazione dell'ex pornostar...

“Non si vede - ma ecco come mi trattano all’Isola dei Famosi”. Eva Henger è una furia : racconta tutti i retroscena e non risparmia nessuno. Ma con Alessia Marcuzzi va sul pesante : “Il pubblico deve sapere” : Eva Henger è furiosa. E ha deciso di ‘cantare’, perché il trattamento che sta ricevendo all’Isola dei Famosi non le va proprio giù. Quindi si scaglia contro Alessia Marcuzzi (con cui ha avuto un precedente pesante in diretta), ma ne ha anche per gli opinionisti del reality, Mara Venier e Daniele Bossari. Insomma, l’attrice ungherese che ha sollevato il cosiddetto canna-gate ne ha per tutti. Si sente bullizzata. E ...

Eva Henger si scaglia contro Alessia Marcuzzi e Mara Venier : Alessia Marcuzzi e Mara Venier accusate da Eva Henger di bullismo Non ha ancora messo da parte tutta la polemica sullo scandalo canna-gate di Francesco Monte, non ha digerito la sfuriata di Alessia Marcuzzi e l’attacco social di Mara Venier: Eva Henger è un fiume in piena e torna ad attaccare la conduttrice e l’opinionista dell’Isola dei famosi. In una lunga lettera scritta sulla rivista DiPiù, diretta da Sandro Mayer, l’ex ...

Eva Henger contro Alessia Marcuzzi - Mara Venier e Bossari in una lettera su DiPiù : Eva Henger e la lettera su DiPiù contro Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Daniele Bossari: “Mi sento bullizzata” Eva Henger furiosa con Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Daniele Bossari per il trattamento che sta ricevendo all’Isola dei Famosi. L’ex moglie di Riccardo Schicchi ha deciso di scrivere una lettera aperta su DiPiù, nella quale ha […] L'articolo Eva Henger contro Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Bossari in una ...

Isola - Lele Mora contro Alessia Marcuzzi : "Non sa dove orientarsi - il pubblico lo vede" : MILANO ? ?Che Isola è? Un?Isola degli sconosciuti, senza sostanza, tanto fumo e niente arrosto?. Raggiunto da Valerio Staffelli per ?Striscia la notizia?,...

“Francesco Monte? Io so”. Isola dei Famosi - Lele Mora ‘canta’ su tutto. Dal canna-gate ai trucchi del reality fino al ‘capitolo Alessia Marcuzzi’. Che non ne esce per niente bene : Isola dei Famosi nel mirino di Striscia la Notizia, ancora. Ma stavolta a parlare, o meglio a dare fuoco alle polveri, è un volto notissimo del mondo dello spettacolo che, oltretutto, ha dei ‘precedenti’ con il reality che mette alla prova i vip in Honduras, tra natura selvaggia, prove fisiche e stenti. Prima frecciatina, arrivata durante l’intervista rilasciata a Valerio Staffelli e mandata in onda durante ...

“Si dice che…”. Isola - il colpo di grazia. Dopo le mille polemiche di questa edizione - arriva l’ultimo attacco micidiale contro Alessia Marcuzzi e la produzione del reality. La voce che circola è molto seria e la conduttrice dovrebbe smetterla di scherzare. Panico : Isola dei famosi, Striscia la notizia torna all’attacco del reality. In modo sempre più feroce. Ora che sembra sia stata messa una pietra sopra il canna-gate, gli argomenti da affrontare sono altri… Ormai Striscia ha affrontato il canna-gate in lungo e in largo; ha fatto ascoltare audio che sembrano confermare che Francesco Monte in Honduras abbia veramente fatto uso di marijuana; ha mostrato prove video, insomma, ha messo in difficoltà per ...

Mercedesz Henger : "Canna-gate? Alessia Marcuzzi mi ha delusa - non odio Francesco Monte" : Mercedesz Henger, in una lunga intervista a Diva e Donna, ha svelato di aver attraverso un periodo molto buio dal punto di vista personale per lo scandalo canna-gate che ha tenuto banco, per molte settimane, all'Isola dei Famosi 2018: Tutto questo mi ha provocato enorme stress: per giorni ho dormito malissimo e sono stata coperta di macchie bianche. Il dermatologo mi ha detto che erano dovute proprio alla tensione. Poi solo adesso, da due ...

Barbara D'Urso e la stoccata per Alessia Marcuzzi : cosa ha detto a Pomeriggio 5 : All'indomani della movimentata puntata de L'Isola dei Famosi, Barbara D'Urso e i suoi opinionisti si sono scagliati contro Alessia Marcuzzi prendendo in esame le rivelazioni di Jonathan Kashanian su ...

BARBARA D'URSO VS Alessia MARCUZZI/ Stoccata a Pomeriggio 5 : la conduttrice pronta a replicare? : BARBARA D'URSO lancia una frecciatina ad ALESSIA MARCUZZI nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. "Chiedono la verità ai naufraghi, poi quando arriva non va bene"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Mercedesz Henger dopo il canna gate : Ho avuto problemi di salute. Delusa e ferita da Alessia Marcuzzi : MILANO - 'Mi ha provocato enorme stress: per giorni ho dormito malissimo e sono stata coperta di macchie bianche'. A seguito del canna gate , come riportato da Leggo.it, scatenato da Eva Henger ...

“Adesso basta”. Isola dei Famosi - esplode Alessia Marcuzzi. Dopo settimane passate a ingoiare rospi la conduttrice (ormai ex?) passa al contrattacco. Nel mirino finisce lui - che proprio a genio non gli è andato mai : Dopo il canna gate, la sfiga cosmica (due concorrenti costretti al ritiro per fratture) e polemiche varie, sull’Isola dei Famosi sta finalmente per calare il sipario. Epperò, se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso. Stavolta nel tritacarne mediatico finisce Alessia Marcuzzi, la conduttrice già in odore di separazione dalla produzione Magnolia e che rischia di passare alla storia come colei che riportò l’Isola sui Rai2. Tutta ...

Barbara D'Urso e la stoccata per Alessia Marcuzzi : cosa ha detto a Pomeriggio 5 : All'indomani della movimentata puntata de L'Isola dei Famosi, Barbara D'Urso e i suoi opinionisti si sono scagliati contro Alessia Marcuzzi prendendo in esame le rivelazioni di Jonathan Kashanian su ...