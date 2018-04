Al via il 14 aprile E-Prix di Roma per le Formula E

Memoria : Campidoglio - dal 9 all’11 aprile 14 scuole in viaggio a Fossoli - Marzabotto - Sant’Anna di Stazzema : Prosegue il Progetto della Memoria promosso da Roma Capitale. Dal 9 all’11 aprile si svolgerà ‘Storie di luoghi della Memoria: Fossoli e il Parco della Pace’, un viaggio a Fossoli (Modena), Marzabotto (Bologna), Sant’Anna di Stazzema (Lucca). Anch’esso ruota attorno a quattro parole chiave: storia, testimonianza, Memoria, impegno. L’assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale, Laura […]

Pensioni - Ape volontaria : procedure informatiche al via - domande a partire dal 13 aprile : Avviato il collaudo delle procedure informatiche sull'Anticipo finanziario a garanzia Pensionistica , Ape volontaria , . 'L'obiettivo - rende noto Gianfranco Torriero, vice direttore generale dell '...

garda trentino * Mxgp di motocross : al via la manifestazione a Pietramurata il 7 e 8 aprile - : Per capire la portata di questa festa del motociclismo agonistico e del mondo che gli ruota intorno bastano alcuni dati: sono previste oltre 100 dirette tv e in streaming delle gare del weekend, ...

RUGBY NEI PARCHI TORNA ANCHE PER IL 2018 : via IL 7 APRILE DA MILANO : "La chiave del successo della manifestazione, che ha portato fino a oggi oltre 15.000 bambini e bambine a immergersi nel mondo del RUGBY, risiede nella volontà di portare lo sport e i suoi valori in ...

Primavera Marittima : Cervia celebra le biciclette nel week end del 7 e 8 aprile : ... infine le celebrazioni della Primavera si chiudono il 28 e 29 aprile con la Festa Sarda: occasione in cui il Popolo dei Quattro Mori si riunisce per festeggiare tra spettacoli folkloristici e sapori ...

Gomorra 4/ via alle riprese da metà aprile : la probabile data di uscita su Sky Atlantic : Il cast di Gomorra 4 torna sul set a metà aprile per le nuove riprese che si avranno luogo a Napoli, Bologna e Londra. La serie tornerà in televisione nella primavera del 2019.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 08:11:00 GMT)

Sicilia : via alla sessione di Bilancio - ddl in Aula il 23 aprile : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Via alla sessione di Bilancio che dovrà portare entro il 30 aprile all’approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2018. La conferenza dei capigruppo ha stabilito il calendario dei lavori: mercoledì 11 aprile le commissioni di merito dovrebbero esaminare gli e

Cast e personaggi di Legion 2 al via il 4 aprile su Fox : Dan Stevens ancora più folle nei nuovi episodi : Il lato psichedelico della Marvel, un eroe che non ha bisogno di presentazioni e che è da prendere con le pinze così come l'intero show: Cast e personaggi di Legion 2 danno finalmente appuntamento al loro pubblico oggi, 4 aprile, su Fox per i nuovi episodi ancora inediti in Italia. In contemporanea Usa, la serie è pronta ad andare in onda con una rivoluzionaria e ancor più sconvolgente seconda stagione con Dan Stevens ancora più folle e ...

Gomorra 4 – La serie : “Ciro” diventa regista - le riprese al via da metà aprile : “Ciro Di Marzio”: Marco D’Amore ci sarà o no in Gomorra 4 – La serie? “Smessi i panni” di Ciro Di Marzio, in Gomorra 4 – La serie Marco D’Amore ci sarà…da regista! Secondo quanto riportato da Ansa, che cita Deadline Hollywood, D’Amore “firmerà la regia di alcuni dei nuovi episodi“. Quindi, il nodo sulla […] L'articolo Gomorra 4 – La serie: “Ciro” ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 5 aprile alle 17 conferenza in via Scienze : Aldo Moro a quarant'anni dal suo assassinio, ricordato da Guido Formigoni 04-04-2018 / Giorno per giorno Proporrà una serie di riflessioni su Aldo Moro e il suo ruolo di statista e di politico la ...

viabilità Lazio del 3 aprile 2018 ore 17.05 : Viabilità Lazio del 3 aprile 2018 ore 17.05 Buon pomeriggio e ben trovati all’ascolto con l’infomobilità, qualche disagio sulla Pontina: a causa di un incidente che ha coinvolto 2 veicoli nei pressi del km 26 al momento ci sono code tra Pomezia centro e Monte d’Oro in direzione Roma; disposta chiusura della corsia di sorpasso sul tratto interessato; e sulla a1 proseguono i rientri in citta’ dal lungo fine settimana di Pasqua; i maggiori flussi ...

Hawaii Five-0 7 su Rai2 - anticipazioni 3 e 10 aprile : sedute ipnotiche e un viaggio in Messico : Due episodi in prima visione assoluta di Hawaii Five-0 7 su Rai2 in onda martedì 3 aprile. Nel primo appuntamento della serata, la squadra indaga su un vecchio caso irrisolto che viene riaperto, mentre nel secondo, il team si reca in Messico per una missione di salvataggio: la piccola Sara infatti è stata rapita. Scopriamo le anticipazioni sugli episodi trasmessi stasera sulla rete. Nel primo, il 7x10 intitolato “Il fardello”, il cadavere ...

Grande Fratello al via martedì 17 aprile. Davide Maggio anticipa - Barbara D’Urso conferma : nel cast anche concorrenti «in parte già noti. Magari qualche fidanzato di…» : Barbara D'Urso Barbara D’Urso è pronta al ritorno in prima serata con il Grande Fratello. A quindici anni di distanza dall’ultima volta, la conduttrice riprende le redini del reality che era solito ospitare dei perfetti sconosciuti. Lo farà anche in questa nuova edizione, la quindicesima, ma con loro abiteranno la Casa anche dei “quasi famosi”. Non che avessimo bisogno di conferme, ma è la stessa conduttrice a ...

