Al giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni è stato negato l’accesso a un evento

M5S - negato l'accesso al Sum di Ivrea al giornalista della Stampa Iacoboni : Ed è incomprensibile che ciò avvenga ad opera di una forza politica impegnata nella formazione del prossimo governo e che si fa interprete della necessità del dialogo in una fase politica tanto ...

E' morto Ignazio Scardina - giornalista della Domenica Sportiva e 90° Minuto : Un altro lutto colpisce il mondo del giornalismo e dello sport raccontato in tv. Dopo l'addio di Giorgio Bubba solo qualche giorno fa, oggi a 70 anni (ne avrebbe compiuto 71 il prossimo 3 agosto) è morto Ignazio Scardina, voce delle storiche trasmissioni Rai La Domenica Sportiva e 90° Minuto e capo della redazione calcistica di Rai Sport per 7 anni, dal 2000 al 2006.A dare notizia della sua scomparsa ci ha pensato la famiglia con un post ...

Ignazio Scardina - morto a 70 anni il giornalista sportivo della Rai. Fu imputato e poi assolto nello scandalo Calciopoli : È morto a 70 anni Ignazio Scardina, decano del giornalismo sportivo, una vita passata in Rai Sport dove è stato voce e volto di 90esimo minuto e della Domenica sportiva. “Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. la moglie e i figli”, ha annunciato su Facebook la famiglia. Scardina è morto nella notte tra venerdì e sabato dove aver lottato contro una grave malattia. Fu l’unico giornalista coinvolto nello scandalo ...

Frizzi - l'affondo della giornalista Rai : "Messo da parte perché non era raccomandato - e oggi lo celebrano" : Sulla Rai sembra abbattersi una vera tempesta a pochi giorni dalla morte di Fabrizio Frizzi. Per il conduttore scomparso celebrazioni in grande stile sulla tv di Stato, che però per anni lo...

“Voi… ipocriti!” Frizzi - la condanna della giornalista. Polemiche a non finire dopo i funerali del conduttore. La Rai nel caos : I funerali, lo strazio di Carlotta Mantovan, la moglie che fino all’ultimo gli è stata accanto, e l’affetto di tante persone comuni che gli hanno voluto rendere omaggio. Prima nella camera ardente di Via Mazzini, poi nella chiesa degli artisti in una Piazza del Popolo gremita. Tutto perché Fabrizio Frizzi era uno di loro, uno come loro. ‘Fabrizio era una persona ambiziosa, ma umanamente ambiziosa, che è una cosa molto rara. ...

“E ora…”. Tremenda gaffe al Tg5 della sera. La giornalista - con estrema naturalezza - lo dice salutando il pubblico e tutti ammutoliscono. Vi siete accorti di quel che è successo quando il telegiornale stava per finire? Ehm : Il bello della diretta è che possono accadere cose “particolari” e non si può tornare indietro. Martedì 27 marzo è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi, puntata che è stata dedicata a Fabrizio Frizzi provocando la commozione generale, specialmente quella di Mara Venier, grande amica di Frizzi che è scoppiata in un pianto a dirotto quando è stato nominato il collega. Frizzi è morto a 60 anni appena compiuti all’ospedale ...

Dua Lipa ha bacchettato un giornalista che aveva messo in dubbio il motivo della cancellazione dei suoi live : Dua Lipa si è molto arrabbiata con un giornalista che aveva messo in dubbio la sua operazione a un dente, che l’aveva costretta a cancellare dei concerti australiani in apertura al tour di Bruno Mars. via GIPHY Andiamo per ordine. Pochi giorni dopo la notizia dell’annullamento dei live, è uscita un’epica performance di Dua ospite dello show della tv americana Jimmy Kimmel live. La performance era stata registrata dalla ...

Caruana Galizia - arrestato in Usa presidente della Pilatus Bank citato nelle inchieste della giornalista uccisa : Era stati citato più volte nelle inchieste giornalistiche di Daphne Caruana Galizia, uccisa da un’autobomba a Malta nell’ottobre scorso. Ora è stato arrestato negli Stati Uniti. Il motivo? Avrebbe aggirato le sanzioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. Con quest’accusa è stato fermato Ali Sadr Hashemi Nejad, il banchiere di origini iraniane presidente della Pilatus Bank. Nejad, secondo quanto riferito dal dipartimento ...

“Certo Elena…”. Costanzo senza remore. Il giornalista interviene sul caso della Santarelli e del figlio malato. Dopo le tante critiche arriva il giudizio del giornalista : La vicenda personale di Elena Santarelli ha commosso moltissimo. La showgirl a novembre ha voluto raccontare del periodo difficile che sta attraversando. Il figlio Giacomo, nato dal matrimonio con l’ex calciatore Bernardo Corradi, ad appena 8 anni deve combattere una battaglia difficilissima: purtroppo un brutto male lo ha colpito. Da principio la madre non è voluta entrare nel merito, ma poi ha deciso di dire che il bambino ha un ...

Daphne Caruana Galizia - la fonte della giornalista assassinata si consegna alla polizia di Atene : “Temo per la mia vita” : Una fonte di Daphne Caruana Galizia, la giornalista uccisa in un attentato a Malta nell’ottobre scorso, si è consegnata alla polizia di Atene. La donna si chiama Maria Efimova e – secondo il Times of Malta e l’agenzia di stampa Adnkoronos – ha detto di temere per la sua vita. Secondo l’edizione online di Repubblica, invece, Efimova è in stato di fermo, inseguita da un mandato internazionale di arresto della ...

giornalista italiano : apprezzamento sull'innovazione scientifica e tecnologica della Cina : Francesco Radicioni, Giornalista che lavora per il giornale italiano La Stampa, ha affermato che il rapporto riserva un notevole spazio alla scienza, tecnologia e innovazione, il che dimostra appieno ...

giornalista italiano apprezza l'innovazione scientifica e tecnologica della Cina : Radicioni ha rilevato che, di pari passo con la promozione del piano "Made in China 2015", la Cina sta compiendo una riconversione economica, passando da fabbrica del mondo a economia trainata dal ...

“Ho deciso - lo faccio per Matteo”. La scelta di Elisa Isoardi che spiazza i fan. Le parole della giornalista sul futuro suo e di Salvini - già al centro delle discussioni sui social : Un risultato, quello arrivato dalla tornata elettorale dello scorso 4 marzo, che meglio di così per lui non si poteva davvero immaginare. In attesa di conoscere le dinamiche che porteranno alla formazione del nuovo governo e i partiti che saranno compresi nell’esecutivo, non si può infatti negare che tra i veri vincitori delle elezioni c’è sicuramente il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che ha portato il partito ai suoi ...

Colin Firth e il tradimento della moglie con il giornalista dell’Ansa - la stampa inglese sulle forze dell’ordine italiane : “Parrucchieri idioti e pettegoli” : Prima la denuncia per stalking, poi la confessione di un rapporto sentimentale con lo stalker. Nelle ultime ore ogni tabloid di lingua anglofona sta parlando dello scandalo in casa Colin Firth. Protagonista la moglie Livia Giuggioli, 48 anni, con la quale il 57enne attore britannico è sposato dal 1997, dopo essersi conosciuti su un set cinematografico. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, un anno fa la Giuggioli, assieme al ...