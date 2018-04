Akash Kumar e Veera Kinnunen Nuova lite con Selvaggia Lucarelli? Ballando con le stelle

Akash Kumar vs Selvaggia Lucarelli e la Bruzzone - Ballando con le Stelle/ Video : scuse in tv - poi le attacca : Akash Kumar contro Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle : Video . Prima chiede scusa e poi attacca la giurata: “Ma chi è? Neppure la saluto”. Le ultime notizie (Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:17:00 GMT)

Akash Kumar ecco perché ho mentito sulla mia idendità : Il ballerino – modello Akash Kumar Akash Kumar prova a rimediare al giallo sulla sua identità sollevato da Selvaggia Lucarelli. La polemica era esplosa la settimana scorsa dopo le numerose segnalazioni che parlavano di pagine “Instagram” in cui il modello indiano compariva con altri nomi. “Ma come ti chiami? Akash o Pablo?” aveva chiesto dopo l’esibizione la giurata facendo scoppiare il caso. Alla fine di una lunga settimana il ...

Ballando con le stelle - Akash Kumar : «Ecco perché ho mentito» : Milly Carlucci ha un’abitudine consolidata. Da tempo, da che le è chiesto di mettere insieme un cast per Ballando con le stelle , si scopre a cassare chiunque abbia partecipato ad altri reality show. perché , non è ben chiaro, ma la «verginità» televisiva è un requisito noto a chi voglia piroettare sulla prima rete Rai. Ivi compreso Akash Kumar , «grazie a Dio modello di Armani». https://www.instagram.com/p/BgLMIdgl3sV/?taken-by=iam Akash Kumar 91 Il ...

A Ballando scoppia il “caso” Akash : la Carlucci chiarisce - Kumar si scusa : Akash Kumar si scusa a Ballando con le stelle 2018: “La storia del nome? Sono stato gestito male” Alla fine a Ballando con le stelle 2018 il “caso” Akash Kumar è esploso eccome. Nella terza puntata, il concorrente ha chiesto scusa a Milly Carlucci per aver omesso di dire alla Produzione che già in passato […] L'articolo A Ballando scoppia il “caso” Akash : la Carlucci chiarisce , Kumar si scusa proviene da ...

Ballando con le stelle 2018 - Akash Kumar ammette di aver usato un altro nome in passato e discute con Roberta Bruzzone : Akash Kumar è salito sul palco probabilmente con la consapevolezza che avrebbe dovuto affrontare un tema che lo riguardava in prima persona: la sua identità, il suo vero nome. La scorsa settimana, aveva etichettato come chiacchiere e dicerie le voci che erano uscite sul web con una sua carriera precedente sotto un altro nome, tale Pablo. Ma, alla fine, ha ammesso lui stesso che così era stato per "via di una cattiva gestione" di un suo ...