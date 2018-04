AirWns com | apre i battenti l’Airbnb del vino

gqitalia

(Di sabato 7 aprile 2018) C’è chi vede già in questo nuovo portale una sorta di Airbnb del, in grado di mettere in contatto diretto il consumatore e il produttore senza ulteriori intermediari. Si struttura infatti come una sorta di maxi-cantina virtuale il nuovo.com, piattaforma made in Italy attraverso cui è possibile sfogliare le proposte dei diversi produttori, ispezionare le loro enoteche virtuali e completare la visita ordinando le bottiglie desiderate. Ideata da due amici con la passione comune per il, Matteo Casuccio e Patrizio Dini, questo portale si propone insomma come una comoda alternativa digitale alla più classica visita in cantina. I produttori, infatti, possono caricare sul portale le informazioni relative ai propri vini e le quantità disponibili, stabilendo in autonomia prezzi e il numero minimo di bottiglie per l’ordine. Al contempo, il consumatore può beneficiare ...