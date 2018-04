ilfattoquotidiano

: Aemilia, l’imputato per ‘ndrangheta: “La moglie del sindaco di Reggio Vecchi mi chiese i… - TutteLeNotizie : Aemilia, l’imputato per ‘ndrangheta: “La moglie del sindaco di Reggio Vecchi mi chiese i… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Nuova grana dall’aula bunker dove si celebra il processoper Maria Sergio. LadeldiEmilia, Lucadel Pd, era stata già chiamata in causa in passate udienze per le sue parentele con imputati eccellenti del procedimento sulla ‘ndrangheta. Questa volta è l’imprenditore di 65 anni Alfonso Paolini, accusato di appartenere alla cosca emiliana e attualmente a piede libero, a citarla nella sua dichiarazione spontanea resa giovedì 5 aprile in aula. “È cugina di mia” dice, rendendo noto così un nuovo legame (il terzo, seppur al momento solo presunto) tra Maria Sergio e personaggi che debbono rispondere di appartenenza all’associazione mafiosa. Gli altri due sono quelli con Antonio Valerio, secondo collaboratore di giustizia del processo (hanno zii in comune) e con Eugenio Sergio, accusato come gli altri di 416 bis (sono figli di ...