Adidas | scarpe fatte con la plastica oceanica Lanciato un nuovo progetto | entro il 2024

Nuova truffa su WhatsApp - stavolta tocca alle scarpe Adidas in regalo : Ancora una volta WhatsApp viene utilizzato per cercare di trarre in inganno gli utenti, promettendo loro scarpe in regalo in occasione del compleanno di Adidas . Come sempre si tratta di una truffa che attiva un servizio a pagamento e cerca di carpire il numero di telefono di altri utenti. L'articolo Nuova truffa su WhatsApp , stavolta tocca alle scarpe Adidas in regalo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Adidas regala scarpe per il suo compleanno : bufala 5000 paia nasconde questi pericoli : Adidas regala scarpe per il suo ottantesimo compleanno (semmai anniversario)? La nuova bufala dilaga su WhatsApp in queste ore. Non avevamo ancora fatto in tempo a riprenderci dalla stessa catena che riguardava invece il brand Nike che questa viene riproposta identica nella forma per l'azienda concorrente di articoli sportivi. E come un paio di scarpe sportive all'ultima moda non potrebbero far gola a tanti internauti? Di certo si ma ancora sono ...