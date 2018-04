: Addio a Ignazio Scardina, giornalista perbene e grande uomo. Sono vicino alla famiglia e ai suoi figli! - robymancio : Addio a Ignazio Scardina, giornalista perbene e grande uomo. Sono vicino alla famiglia e ai suoi figli! - infoitsport : È morto Ignazio Scardina / Addio al giornalista sportivo, la famiglia annuncia la scomparsa su Facebook - FCartabianca : RT @robymancio: Addio a Ignazio Scardina, giornalista perbene e grande uomo. Sono vicino alla famiglia e ai suoi figli! -

E' morto, dopo aver lottato a lungo con una grave malattia,, decano del giornalismo sportivo, per una vita in Rai. Nato nel 1947, fu una delle voci storiche di 90° minuto e della Domenica Sportiva e dal 2000 al 2006 capo della redazione calcistica di RaiSport. Fu l'unico giornalista sfiorato dallo scandalo dipoli, ma fu assolto già in primo grado dal tribunale di Napoli.(Di sabato 7 aprile 2018)