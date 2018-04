Addio cara geografia Non sappiamo più leggere una mappa 

“Ho lasciato la divisa da carabiniere e ora difendo gli asini autoctoni delle Baleari. Addio Italia” : Se si apre la pagina internet della sua associazione, si viene accolti dall’audio di un raglio asinino. “Un raglio ci salverà”. È questo il motto di Giovanni Alberto Orlando, 58enne ex carabiniere che ha messo l’uniforme in un armadio per trasferirsi alle Baleari dove gestisce Asno Balear Ibiza, che si occupa di reintrodurre una specie di asino autoctona. “Il mio lavoro non mi manca, ora non ho padroni e sono libero di ...

Schianto con la Gazzella : Addio al carabiniere Giorgio. Il collega era morto due giorni fa : A due giorni dal tragico incidente che ha visto la dipartita di Alessandro Borlengo, anche il collega Giorgio Privitera è mancato al Santa Croce di Cuneo. Venerdì mattina, i carabinieri stavano trasportando un detenuto al tribunale di Asti, quando è avvenuto il tragico incidente.Continua a leggere

Roma - manda sms di Addio ai colleghi e tenta il suicidio : salvato dai carabinieri : Voleva farla finita lanciandosi da un ponte nel lagetto dell'Eur a Roma, ma un 31enne è stato salvato dai carabinieri. È accaduto la scorsa notte su via Cristoforo Colombo, all'altezza del ponte sul ...

“Perché ho fatto questa strage”. Giussano - la ‘confessione’ di ”Baffo”. Nella lettera d’Addio trovata dai carabinieri - un misto di deliri e scuse : i motivi che hanno spinto Alessandro Turati a compiere l’omicidio-suicidio : Le ha uccise nel sonno, forse non si sono accorte neppure di quello che stava accadendo. Il mistero di Paina di Giussano (Monza e Brianza) è stato risolto in pochi minuti grazie alla lettera d’addio lasciata sul pavimento dell’appartamento. Le forze dell’ordine entrano in casa dopo aver ricevuto una segnalazione e trovano tre corpi. Due donne e un ragazzo: Monica Cesano (58 anni) Paola Partavicini (88 anni) ...

"Addio mia cara Malia - mi hai reso un supereroe - ma non ce l'avrei fatta senza tutti gli Avengers alle mie spalle" : "Mi descriveva come un vero supereroe, ma io devo essere sincero, non sarei mai riuscito a essere Iron Man se non avessi avuto alle spalle tutti gli Avengers ad aiutarmi: suo padre, sua mamma, suo fratello, i suoi nonni, i suoi zii e tutti quelli che ci hanno supportato. tutti siamo stati pronti a sacrificare qualcosa per lei, senza che lo chiedesse, perché lei aveva questo potere. Non riuscivi a non amarla".Parole di dolore quelle di ...