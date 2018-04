Addio allo storico volto della Rai Ignazio Scardina Fu ingiustamente coinvolto in

Psg - giallo Pastore : il messaggio d’Addio poi la smentita : L’esperienza di Javier Pastore con la maglia del Psg sembra proprio essere arrivata ai titoli di coda, nel frattempo giallo che riguarda l’ex Palermo. “Il mio ciclo sta arrivando alla fine – aveva rilanciato Onda Cero – sto cercando di rendermene conto. Ho ancora un anno di contratto e non so come andrà a finire. Adesso però sono concentrato al massimo sul finale di questa stagione per vincere ogni possibile ...

Alessandra Celentano/ L'Addio al ballo - la malattia della madre e il divorzio : i suoi momenti no : Alessandra Celentano è finita sotto la lente per via della malattia che l'ha costretta alL'addio al ballo ma i momenti no per lei sono davvero stati molti.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:39:00 GMT)

Alberto Ongaro - Addio allo scrittore gentiluomo che aveva fondato con Hugo Pratt l’albo a fumetti Asso di Picche : Ci sono persone che arrivano e persone che appaiono. Era un tardo pomeriggio di novembre quando Alberto Ongaro, scomparso questa mattina all’età di 92 anni, mi apparve tra le luci gialle del pontile del Lido, come se fosse lì da sempre, e ci incamminammo nella nebbia per il Gran Viale. Quando due che non si sono mai visti hanno un appuntamento, fu la prima cosa che mi disse, non si sa come, si riconoscono immediatamente. Invece quando qualcuno ...

ALESSANDRA CELENTANO MALATA/ Addio al ballo ma grazie a Maria De Filippi e Amici tutto è cambiato! : La professoressa di Amici ALESSANDRA CELENTANO confessa di avere una malattia: "Ho la sindrome dell'alluce rigido, mi sono operata e oggi non posso più ballare"(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:36:00 GMT)

Ibrahimovic-Los Angeles Galaxy : arriva la firma. Addio immediato allo United : Ibrahimovic-Los Angeles Galaxy- Zlatan Ibrahimovic dirà Addio al Manchester United entro poche settimane per firmare il suo nuovo contratto con i Los Angeles Galaxy. L’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, con l’attaccante svedese pronto a trasferirsi in America fin da subito. Come riportato da “Espn“, Ibrahimovic anticipererà il suo Addio al clun inglese di […] L'articolo Ibrahimovic-Los Angeles ...

Volley - CEV Cup 2018 – Verona sfiora la rimonta in Turchia ma passa lo Ziraat Ankara : Addio Finale per i gialloblù : Verona ha sfiorato il colpaccio in Turchia ma purtroppo non è riuscita a qualificarsi alla Finale della CEV Cup 2018 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. Gli scaligeri, dopo la sconfitta per 3-1 patita in casa, sono riusciti a battere lo Ziraat Bankasi Ankara per 3-2 (25-20; 25-20; 20-25; 24-26; 15-11) ma il risultato non è sufficiente per proseguire la propria avventura europea. I ragazzi di coach Grbic si ...

AMICI 17/ Verso il serale - tra le novità l'Addio ai direttori artistici? Solo uno specchietto per le allodole. : AMICI 17, anticipazioni e news Verso serale: dopo Einar e Lauren, Emma Muscat, spinta dal pubblico, potrebbe essere la prossima allieva ammessa al serale. Luca vismara sempre più in crisi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 12:13:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Gigante maschile Are 2018 in DIRETTA. Solito copione : Hirscher primo - Kristoffersen secondo! Eisath è decimo e dice Addio allo sci : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile delle Finali di Coppa del Mondo ad Are. Sarà ancora dominio di Marcel Hirscher oppure qualcuno riuscirà a fermare la supremazia del campione austriaco, che in questa specialità ha dominato in questa stagione, vincendo anche la medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi. Il norvegese Henrik Kristoffersen è il grande rivale e proverà a battere Hirscher. Altri possibili ...

Napoli piange Luigi Necco : Addio allo storico giornalista volto di 90° Minuto : Lutto nel mondo del giornalismo: è morto a Napoli il giornalista Luigi Necco, 83 anni, storico volto della Rai, popolare protagonista della trasmissione tv 90° Minuto negli anni degli...

