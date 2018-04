' A teatro con Repubblica' | sconti al Bellini | al San Carlo | al Nts | all Orto Botanico

Stefano Parrinello : un marsalese allievo di Pierfrancesco Favino - con il teatro nel sangue : Perché, secondo te, il pubblico marsalese non è andato numeroso a vedere gli spettacoli proposti dal direttore artistico? Bisogna creare il pubblico, anche per questo serve la compagnia stabile. Vuoi ...

GIAMPIERO INGRASSIA/ A teatro con Lorella Cuccarini : "Cerco spettacoli che regalino emozioni" (Verissimo) : GIAMPIERO INGRASSIA , reduce dal successo della commedia "Non mi hai detto ti amo", oggi pomeriggio sarà fra gli ospiti di Verissimo assieme a Lorella Cuccarini (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 04:07:00 GMT)

Due giorni dedicati al teatro - concerti e cinema. Inaugurazione del parco dei Messapi : ... fra la primavera e l'autunno 2018 prevede una serie di iniziative legate all'archeologia, allo sport, al teatro , alla musica e al tempo libero in genere, allo scopo di garantire una fruizione ...

teatro e legalità. Al Mancinelli - lo spettacolo contro le mafie "Per questo mi chiamo Giovanni" : Il Mancinelli celebra questa ricorrenza presentando agli studenti due spettacoli dedicati alla Memoria, con l'obiettivo della promozione della Cultura della Legalità, stimolo all'educazione civica ...

Musica e teatro con il gioco dell'oca : In programma anche una serie di incontri intergenerazionali per nonni e bambini, in Biblioteca, ed eventi e spettacoli nei centri anziani e nelle case di riposo di Verona. 'Una donazione a beneficio ...