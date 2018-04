A 5 anni dona i suoi risparmi al medico che ha curato la mamma

Un bimbo di 5 anni dona i suoi risparmi al dottore che ha guarito la mamma. 'Sono per la ricerca' : Una busta e qualche monetina, 45 centesimi in totale , hanno commosso il web. Quei 45 centesimi sono i risparmi che un bimbo di cinque anni ha consegnato nelle mani del vicedirettore Pietro Caldarella ...

Muore in ospedale a 69 anni : donati gli organi : BRINDISI - Di fronte alla morte del padre, 69 anni, avvenuta in ospedale, i figli hanno deciso di autorizzare la donazione degi organi. Nel dolore immeso in cui sono piombati la notte scorsa, i ...

Giovanni - 5 anni - dona i suoi risparmi all’oncologo che ha curato la mamma : «Stamattina il figlio di una mia paziente di 5 anni mi ha dato questo biglietto per ringraziarmi delle cure alla sua mamma e dentro c’erano i suoi risparmi che ha voluto donarmi per la ricerca sul cancro… mi veniva da piangere». Il dottor Pietro Caldarella, vicedirettore dello Ieo (Istituto Europeo di Oncologia) di Milano ha raccontato su Facebook la storia del piccolo Giovanni, che ha raccolto tutto quello che aveva (le sue monetine da uno, due ...

Auto investe bimbo di undici anni sulle strisce pedonali : Intorno alle 10 della mattina di Pasquetta, sul lungomare di Punta Marina Terme, all'altezza dello stabilimento balneare il Ventaglio, un bambino di undici anni, che stava attraversando la strada ...

“Mi ha torturato per anni”. Frizzi - il rimorso più grande. A pochi giorni dalla scomparsa del conduttore - viene fuori quell’episodio del passato che non riuscì a perdonarsi e che lo fece soffrire fino alla fine. Dolore assoluto : È morto a 60 anni appena compiuti, 40 dei quali dedicati alla televisione, la sua più grande passione. Fabrizio Frizzi non c’è più e c’è ancora tanto desiderio di parlare di lui. Perché si sente la sua mancanza. Anche le persone che non lo conoscevano di persona ma solo per via del suo lavoro, hanno la sensazione di essere incompleti. Non vogliamo esagerare, per carità, ma la sua allegria garbata la sera, faceva compagnia, colmava tante ...

Travolto e ucciso da un camion : era in bici sulle strisce pedonali. Oggi avrebbe compiuto 4 anni : Jaiden è morto sotto gli occhi dei suoi familiari: era sulle strisce pedonali di fronte ad un supermercato quando è stato Travolto dal camion. L'autista è stato già rilasciato. Il dramma è avvenuto ieri nella contea inglese del Dorset, Oggi 30 marzo, avrebbe compiuto 4 anni.Continua a leggere

A 6 anni muore per un tumore al cervello - ma dona occhi - cuore e fegato e salva 5 persone : Janahvi, bimba indiana di 6 anni, è stata dichiarata cerebralmente morta dopo una operazione al cervello che avrebbe dovuto rimuoverle una grossa massa. I genitori hanno deciso di donare i suoi organi, salvando due adulti e tre bambini, tra cui un ragazzino di 9 anni che ha già avuto il suo cuore.Continua a leggere

morto Fabrizio Frizzi - aveva appena 60 anni : 'Grazie per tutto l'amore che ci hai donato' : Fabrizio Frizzi è morto nella notte tra il 25 e il 26 marzo. L'annuncio lo dà all'alba la famiglia. Gettando nello sconforto e nel lutto il mondo dello spettacolo e della tv - FOTO ESCLUSIVE - VIDEO 1 - VIDEO 2 - VIDEO 3 - VIDEO 4 Quando Fabrizio Frizzi diceva: 'Non sono ancora guarito' - - 'Grazie PER l'amore' - L'annuncio della morte di ...

Viva grazie a un trapianto - dopo 19 anni abbraccia la famiglia del suo donatore : Quasi vent'anni fa la vicentina Maura Fontana è tornata a vivere grazie a un trapianto di rene e pancreas. A donarli un uomo, morto in un incidente nel 1999. Fin da quando si è risvegliata dall'operazione...

