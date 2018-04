8 fumetti che hanno vinto un premio Hugo per la fantascienza

Fantastici quattro - il rilancio dei fumetti affidato a Sara Pichelli : Era dal gennaio 2015 che i Fantastici quattro non comparivano fra le pubblicazioni dei fumetti Marvel, mandando in pensione una delle serie più longeve della Casa delle Meraviglie. Ora è stato annunciato che il titolo farà il suo ritorno in grande stile il prossimo agosto. Le avventure di Mr Fantastic, la Donna invisibile, la Torcia umana e la Cosa torneranno infatti anche grazie al lavoro fondamentale di un’artista italiana. A realizzare ...

Alberto Ongaro - addio allo scrittore gentiluomo che aveva fondato con Hugo Pratt l’albo a fumetti Asso di Picche : Ci sono persone che arrivano e persone che appaiono. Era un tardo pomeriggio di novembre quando Alberto Ongaro, scomparso questa mattina all’età di 92 anni, mi apparve tra le luci gialle del pontile del Lido, come se fosse lì da sempre, e ci incamminammo nella nebbia per il Gran Viale. Quando due che non si sono mai visti hanno un appuntamento, fu la prima cosa che mi disse, non si sa come, si riconoscono immediatamente. Invece quando qualcuno ...

Chi è Olivier Faure - il nuovo leader dei socialisti francesi che voleva fare il fumettista : Sconosciuto ai francesi fino a queste primarie, Faure è attualmente deputato del Seine-et-Marne e presidente del gruppo parlamentare Nouvelle gauche , Ng, , ma è in politica da una vita. A soli 16 ...

10 personaggi femminili che hanno cambiato il modo di fare fumetti : L’8 marzo è la festa della donna, oggi più che mai un’occasione per riflettere sulla parità di diritti, opportunità e trattamento tra generi. Un tema che sempre più spesso trova spazio anche nei fumetti, in maniera esplicita o, in maniera forse ancor più importante, come tendenza a includere nelle storie e nelle serie dei personaggi femminili forti, complessi e sfaccettati. Delle vere protagoniste, insomma, lontane dal puro fan ...

La Image pubblicherà i fumetti di Netflix e Millarworld : Quando la scorsa estate Netflix sorprese parecchie persone con l’acquisizione della casa di fumetti Millarworld, in molti iniziarono a chiedersi se quello sarebbe stato il primo passo per diventare anche una casa editrice vera e propria. In queste ore invece è arrivata la notizia che conferma l’altra ipotesi formulata in questi mesi, cioè quella di un’alleanza con un editore già affermato: stiamo parlando di Image Comics, una ...