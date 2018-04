6 giorni e 45mila euro | il tour più eclusivo nella vita della famiglia reale inglese

vanityfair

(Di sabato 7 aprile 2018) Si chiama Grand Royal Experience ed è un pacchetto di viaggio letteralmente «regale» proposto come prima assoluta dal Brown’s Hotel di Londra in partnership con The Balmoral di Edimburgo per celebrare l’anno del Royal Wedding. Dal 30 maggio al 6 giugno potrete vivere 6più che esclusivi alla scoperta di palazzi e siti storici legati allae normalmente chiusi al pubblico (come il Castello di Windsor, dove due settimane prima si terrà il matrimonio tra Meghan Markle e il principe Harry), il tutto in nobile compagnia di Simon Rhodes, il cugino di secondo gradoregina Elisabetta. L’esperienza è naturalmente extra lusso sotto tutti i punti di vista: dall’alloggio in suite al trasporto in elicottero, passando per fiumi di champagne e cene private preparate da chef stellati in location più che selettive. Che ne dite, ad esempio, di un ...