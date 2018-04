17enne in mountain bike precipita in un dirupo e muore

Tragedia in Alto Adige - precipita in dirupo con la mountain bike : muore 17enne : Manuel Unterhiner è caduto per una settantina di metri. Gli amici che erano con lui hanno chiamato i soccorritori ma non c'è stato nulla da fare

Tragedia in Alto Adige - muore 17enne precipitato in dirupo in mountain bike : Manuel Unterhiner è caduto per una settantina di metri. Gli amici che erano con lui hanno chiamato i soccorritori ma non c'è stato nulla da fare