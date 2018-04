Yemen | quando i soldi sono solo un punto di partenza

huffingtonpost

(Di venerdì 6 aprile 2018) La crisi inrappresenta oggi la più grave emergenza umanitaria al mondo. Tre anni di una guerra atroce hanno infatti portato il paese sull'orlo della carestia, con un aumento esponenziale dei prezzi dei beni alimentari di base.Una crisi a cui non si riesce o non si vuole ancora trovare una soluzione politica che porti alla pace e dia un futuro a quei 22,5 milioni diiti che oggi dipendono dagli aiuti umanitari per la propria sopravvivenza (ovvero 4 persone su 5). Ed è in questo quadro che si inserisce la Conferenza degli Stati donatori sulla crisi che si è tenuta martedì scorso a Ginevra. Un primo fondamentale passo avanti per salvare vite nell'immediato, che però rappresentaundi.I quaranta paesi che siritrovati a Ginevra siinfatti impegnati allo stanziamento di 2 miliardi di dollari, circa il 70% del budget ...