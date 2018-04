Xiaomi Mi Mix 2 Garanzia Italia scontato di 100 euro da Xiaomi Italia : ecco dove acquistarlo : Xiaomi Italia per festeggiare gli 8 anni di attività festeggia con i Fan Italiani scontando di 100 euro il prezzo ufficiale nel nostro paese dello Xiaomi Mi Mix 2: ecco dove acquistarlo.Se conoscete i prodotti del produttore cinese Xiaomi, sicuramente avrete saputo che nel nostro paese (con Garanzia Italia) a inizio marzo 2018 è iniziata la commercializzazione dello Xiaomi Mi Mix 2 a 499 euro.Xiaomi Mi Mix 2 scontato di 100 euro: ecco il nuovo ...

Conosciamo Xiao AI - l’assistente virtuale di Xiaomi a bordo di Xiaomi Mi MIX 2s : Scopriamo come funziona Xiao AI, l'intelligenza artificiale disponibile sul nuovissimi Xiaomi Mi MIX 2S, destinata al momento ai solio utenti cinesi. L'articolo Conosciamo Xiao AI, l’assistente virtuale di Xiaomi a bordo di Xiaomi Mi MIX 2s proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2 è in offerta per il compleanno di Xiaomi a soli 399 euro in Italia : Per festeggiare il proprio ottavo compleanno Xiaomi Italia ha deciso di scontare ulteriormente il suo flagship Xiaomi Mi MIX 2, su alcuni store online Italiani. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2 è in offerta per il compleanno di Xiaomi a soli 399 euro in Italia proviene da TuttoAndroid.

Cosa si nasconde sotto la ceramica di Xiaomi Mi MIX 2s? Scopriamolo nel teardown completo : Siete curiosi di scoprire Cosa si nasconde sotto al guscio in ceramica di Xiaomi Mi MIX 2s. il nuovo top di gamma del produttore cinese? Scopriamolo insieme in questo teardown. L'articolo Cosa si nasconde sotto la ceramica di Xiaomi Mi MIX 2s? Scopriamolo nel teardown completo proviene da TuttoAndroid.

Scopriamo Xiaomi Mi MIX 2s nell’unboxing ufficiale : A poche ore dalla presentazione di Xiaomi Mi MIX 2s, il primo flagship Xiaomi del 2018, diamo un primo sguardo alla confezione di vendita nel primo unboxing ufficiale. L'articolo Scopriamo Xiaomi Mi MIX 2s nell’unboxing ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Con Xiaomi Mi MIX 2s il produttore è quasi arrivato allo “smartphone del futuro” : In occasione del lancio di Xiaomi Mi MIX 2s, il produttore cinese non ha nascosto di ritenersi un'azienda all'avanguardia. Scopriamo insieme il perchè L'articolo Con Xiaomi Mi MIX 2s il produttore è quasi arrivato allo “smartphone del futuro” proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 2S : Xiaomi Mi Mix 2S è uno smartphone presentato a Marzo 2018 con a bordo Android Oreo. Il display è da 5.99” con risoluzione 1080 x 2160 pixel, alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 845. La RAM è di 6/8 GB mentre la memoria interna da 64/128/256 GB. Doppia la fotocamera fotocamera interna da 5 MP f/2.0 f. Xiaomi Mi Mix 2S è anche Dual SIM e dispone di batteria da 3400 mAh.

Xiaomi Mi MIX 2 - Redmi 5 Plus - Mi A1 e molto altro in offerta su Lightinthebox : Scopriamo tantissime nuove offerte di Lightinthebox, il noto store online cinese che ci propone smartphone a prezzi imbattibili e tantissimi accessori, tutti davvero interessanti. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2, Redmi 5 Plus, Mi A1 e molto altro in offerta su Lightinthebox proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 2S - prezzo - caratteristiche e data di uscita : Nel giorno della presentazione del nuovo P20, Xiaomi prova a rubare la scena a Huawei e lancia il nuovo Mi Mix 2S, l’evoluzione del phablet a tutto schermo che, due anni fa, sorprese il mondo per il display con il 91,7% di concentrazione di pixel e il design innovativo senza cornici. Da allora gli smartphone a tutto schermo (e in 18:9) sono diventati uno standard di riferimento, ma Xiaomi vuole continuare a sorprendere, puntando ad innovare quel ...

Per DxOMark Xiaomi Mi Mix 2S scatta foto di qualità come l’iPhone X e vicine a Galaxy S9 Plus : DxOMark ha recensito il nuovo Xiaomi Mi MiX 2S affermando che il dispositivo scatta foto di qualità simili all’iPhone X e molto vicine alla doppia camera del Galaxy S9 Plus.In questi ultimi minuti in Cina Xiaomi sta presentando il nuovo Mi MiX 2S, la versione migliorata dell’attuale Mi Mix 2 già in commercio da qualche mese, ed acquistabile pure in Italia.Ebbene ancora prima della fine dell’annuncio ufficiale del dispositivo, ...

Xiaomi Mi MIX 2s è ufficiale : doppia fotocamera posteriore e tanta intelligenza artificiale : Dopo una lunga serie di rumor Xiaomi ha finalmente alzato i veli su Xiaomi Mi MIX 2, il primo top di gamma del 2018, caratterizzato da una scheda tecnica di assoluto valore e da un design simile al modello dello scorso anno. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2s è ufficiale: doppia fotocamera posteriore e tanta intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Mi MIX 2S Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Come previsto, Xiaomi ha finalmente alzato il velo sul nuovo Mi MIX 2S, uno smartphone che non stravolge il design introdotto con Mi MIX 2 ma che porta con sé un completo rinnovamento delle specifiche interne per restare al passo con le proposte top di questo 2018. Fortunatamente, a parte il […]