Xbox One | Anthem | Battlefield V e molti altri titoli saranno sponsor ufficiali di

Spyro Reignited Trilogy : la saga del draghetto viola debutta a settembre in alta definizione su PS4 e Xbox One : Spyro, l’iconico draghetto protagonista su Play Station a fine anni ’90, sbarcherà su Play Station 4 e Xbox One il 21 settembre nella Spyro Reignited Trilogy, una raccolta rimasterizzata dei primi 3 titoli sviluppata da Toys for Bob per Activision. La trilogia arriverà sugli scaffali a 20anni dal lancio di Spyro the Dragon, primo titolo della saga, grazie ad un’operazione simile a quella che la stessa Activision ...

Una nuova video analisi esamina la patch 4K di DOOM per PS4 Pro e Xbox One X : Come probabilmente saprete alla fine dello scorso mese DOOM ha ricevuto un interessante aggiornamento che ha introdotto la risoluzione 4K per le versioni PS4 Pro e Xbox One X. L'update grafico è stato già preso in esame da Digital Foundry che ci ha offerto una prima analisi in video.Ora, la redazione britannica torna sulla patch di DOOM, pubblicando un nuovo filmato. Dalla nuova analisi tecnica, si evince che l'aggiornamento per il 4K migliora ...

Un video mostra la versione Xbox One X di DayZ : DayZ arriverà su Xbox One all'interno del programma Game Preview entro il 2018 e, recentemente, sono comparse in rete confortanti notizie relative allo sviluppo della versione per Xbox One X.Il gioco di Bohemia Interactive è stato tra i protagonisti del PAX East di Boston, mostrandosi per la prima volta proprio in versione Xbox One. Qui sotto potete dare un'occhiata al filmato di gameplay, riportato dal canale Outside Xbox, della durata di ben ...

Spyro è tornato : annunciato con un trailer Spyro Reignited Trilogy per Xbox One e PS4 : Andando a confermare gli insistenti rumor circolati nella mattinata, Activision ha appena annunciato Spyro Reignited Trilogy per Xbox One e PS4, una collection rimasterizzata dei primi tre capitoli della saga che ha come protagonista il celebre draghetto viola. Come riporta IGN la Trilogy sarà disponibile dal prossimo 21 settembre e include i capitoli Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon, ognuno con grafica e sonoro ...

IMPACT WINTER disponibile da oggi su PS4 e Xbox One : BANDAI NAMCO e Mojo Bones sono lieti di annunciare che IMPACT WINTER è ora disponibile sia su PlayStation Network per PlayStation 4 che su Xbox Store per Xbox One. In precedenza rilasciato solo su STEAM, ora i giocatori potranno dimostrare tutte le proprie abilità anche su console. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. IMPACT WINTER arriva oggi su console Stuart ...

Divinity : Original Sin 2 è in arrivo su PS4 e Xbox One nel mese di agosto : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi che Divinity: Original Sin 2, l'apprezzato gioco di ruolo (GDR) di Larian Studios nominato ai BAFTA, sarà disponibile da agosto 2018 per Xbox One e PlayStation 4. Dopo l'ottimo successo riscosso dal gioco nel 2017 e il più alto punteggio ottenuto su Metacritic per il formato PC, BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. e BANDAI NAMCO Entertainment Europe, in collaborazione con Larian Studios, ...

DOOM : un video analizza la patch 4K per PS4 Pro e Xbox One X : Sul finire dello scorso mese le versioni PS4 Pro e Xbox One X di DOOM hanno ricevuto un interessante aggiornamento che introduceva la risoluzione 4K.Ora, puntualmente, arriva una prima analisi di Digital Foundry che ci permette di scoprire le migliorie apportate e anche le differenze tra le due versioni.Secondo la redazione britannica, DOOM per PS4 Pro usa una risoluzione dinamica tra i 2133x1440 e i 2560x1440, anche su Xbox One X si presenta ...

Assassin's Creed IV : Black Flag e Divinity II arrivano tra i titoli retrocompatibili per Xbox One : La retrocompatibilità di Xbox One è tra le feature maggiormente supportate in casa Microsoft, il continuo aggiornamento del parco titoli a disposizione lo testimonia: recentemente la lista ha visto l'aggiunta dell'originale Call of Duty 4: Modern Warfare, ora è tempo di scoprire quali sono i nuovi giochi disponibili.Con il solito tweet di Major Nelson, apprendiamo che al catalogo di titoli retrocompatibili per Xbox One si aggiungono Assassin's ...

Owlboy : il celebre side-scroller sta per mettere piede su PS4 e Xbox One : Owlboy approderà su PS4 e Xbox One dopo il preventivo lancio per Nintendo Switch avvenuto all'inizio di quest'anno, riporta Gamespot.Le versioni digitali, annuncia lo sviluppatore, arriveranno questo mese, mentre quelle fisiche seguiranno il mese seguente. Le versioni digitali per PS4 e Xbox One di Owlboy arriveranno il prossimo 10 aprile, mentre quelle retail per PS4 e Nintendo Switch saranno lanciate il 29 maggio. Il gioco ha superato un lungo ...

Xbox One X : Microsoft festeggia con uno spot il superamento dei 100 titoli 4K : Finalmente ci siamo: la barriera dei 100 giochi ottimizzati per Xbox One X con 4k nativo ed eventuali 60fps è stata sfondata raggiungendo un traguardo importante. Microsoft ha deciso di festeggiare pubblicando un nuovo spot sul proprio canale Youtube dove viene chiaramente evidenziata la potenza della console capace di portare un’esperienza grafica unica e coinvolgente: “Provate l’esperienza del gaming in 4K giocando agli oltre ...

Console in crescita nel Regno Unito : 5 - 1 milioni le PS4 - 3 - 9 milioni le Xbox One : Come se la stanno cavando Xbox One e PS4 nel Regno Unito e soprattutto, le loro performance come si rapportano alla scorsa generazione di Console? Possiamo avere una risposta a queste domande consultando un'utile infografica pubblicata dall'analista di Niko Partners Daniel Ahmad, che riporta i dati di vendita aggiornati del Regno Unito delle due piattaforme e li mette in relazione con quelli di Xbox 360 e PS3.L'infografica, apparsa sul profilo ...

Devil May Cry HD Collection Recensione - i demoni piangono su PS4 e Xbox One : La serie di Devil May Cry può essere annoverata, a pieno titolo, tra le più importanti in assoluto dell’intero panorama videoludico. Vera e propria pietra miliare del genere action, di cui rappresenta un capostipite imprescindibile insieme ad altri fulgidi esempi come Bayonetta (verso la cui deriva, in termini di gameplay, DmC si è ispirato parecchio) o anche God of War. Non è un caso se il franchise è sopravvissuto fino alla storia più recente, ...