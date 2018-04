World of Warcraft | l' espansione Battle for Azeroth protagonista di un nuovo video di

Pronti a tornare su World of Warcraft? Annunciata la data d'uscita dell'espansione Battle for Azeroth : Blizzard ha da poco annunciato la data di uscita di Battle for Azeroth, la nuova espansione di World of Warcraft che sarà disponibile dal prossimo 14 agosto. Nell'espansione, Azeroth è ancora sconvolta in seguito al devastante attacco della Legione. La comparsa di una nuova, potente risorsa, l'Azerite, il sangue vitale del pianeta ferito, ha portato Alleanza e Orda sull'orlo della guerra. In Battle for Azeroth giocatori di World of Warcraft ...

Completare tutti gli achievement di World of Warcraft? Detto fatto : Il sistema di achievement di World of Warcraft è una parte di contenuto a cui molti giocatori non prestano particolare attenzione, e a meno che uno non sia fortemente annoiato o non abbia proprio nulla da fare, probabilmente non si passerebbe poi molto tempo a girovagare per il mondo di gioco compiendo le operazioni più di disparate (e, a volte, anche ripetitive e noiose) per vedere spuntata una voce nella lunga lista di achievement.Eppure, come ...

Red Dead Redemption - Metroid - Minecraft e World of Warcraft sulle copertine di Game Informer di aprile : Il mese di marzo ha visto come protagoista della copertina di Game Informer l'atteso Metro Exodus e, riguardo il gioco di 4A Games, sono giunte una valanga di informazioni, le ultime ci spiegavano il motivo dietro l'assenza del multiplayer.Ora, Game Informer informa i suoi lettori che il prossimo numero del noto magazine sarà il numero 300 e, per celebrare questa importante occasione, ha deciso di pubblicare ben 5 copertine.Una sarà dedicata ai ...

World of Warcraft : l'espansione Battle for Azeroth ha una finestra di lancio : Buone notizie per tutti i fan di World of Warcraft che erano in attesa di scoprire nuovi dettagli sulla prossima espansione del conosciutissimo MMORPG targato Blizzard.Come riportato da DualShockers, la compagnia ha annunciato che Battle for Azeroth sarà disponibile nel periodo estivo, e tutti coloro interessati possono già procedere all'acquisto. Coloro che effettuano già l'acquisto possono già procedere alla creazione di un personaggio ...